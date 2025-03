Setki tysięcy kary dla Małgorzaty Rozenek-Majdan. Gwiazda "stanowczo się nie zgadza"

Małgorzata Rozenek-Majdan, Filip Chajzer i Doda znaleźli się na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dwa lata temu postawiono im zarzuty nieprawidłowego oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych. Internetowi twórcy nie zamieszczając w odpowiedni sposób informacji o współpracy reklamowej wprowadzają swoich odbiorców w błąd.

Twórcy w swoich wpisach promują produkty różnych reklamodawców, za co otrzymują wynagrodzenie, i nie oznaczają treści sponsorowanych w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiały - przekazano wtedy w oświadczeniu.

Warto przypomnieć, że bardzo popularni influencerzy za jeden sponsorowany post na Instagramie otrzymują nawet kilkanaście tysięcy złotych! Sama Małgorzata Rozenek-Majdan kilka miesięcy temu w rozmowie z portalem Onet Kobieta stwierdziła, że jest osobą dobrze zarabiającą, ale "zdecydowanie nie tyle, żeby mogła pozwolić sobie na nieprzejmowanie się przyszłością".

W rozmowie z Magdaleną Rigamonti poruszyła kwestię reklam w sieci. Chociaż nie chciała podać konkretnych kwot, to szczerze przyznała, że "nie podejmuje współprac za 15 tys.". Gdy dziennikarka zapytała o "50 tysięcy", Rozenek-Majdan stwierdziła, że może pożałować tego wywiadu.

3 marca 2025 roku prezes UOKiK nałożył karę na gwiazdy show-biznesu. W postępowaniu uznano, że Małgorzata Rozenek-Majdan, Filip Chajzer i Doda nieprawidłowo oznaczała materiały reklamowe na Instagramie. Prezes stwierdził, że działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów chronią użytkowników mediów społecznościowych przed ukrytą reklamą.

Firma Filipa Chajzera, Filip Chajzer Warsaw Media, musi zapłacić 80 tys. 895 zł kary. Doda prowadząc płatne działania promocyjne m.in. dla Sodore, WhitePress oraz Rainbow Tours, również w nieodpowiedni sposób oznaczała treści. Na piosenkarkę została nałożona kara w wysokości 191,5 tys. zł. Najwięcej, bo aż 220,3 tys. zł musi zapłacić Małgorzata Rozenek-Majdan.

Urząd stwierdził, że gwiazda wielokrotnie w postach sponsorowanych umieszczała jedynie nazwę marki. Informacji o tym, że jest to reklama albo nie było, albo była mało widoczna.

Żona Radosława Majdana zdecydowane nie zgadza się z decyzją UOKiK, którą przyjęła z niezrozumieniem. Na Instagramie zamieściła oświadczenie przygotowane przez prawnika, Macieja Ślusarka. Zapowiedział, że gwiazda ma zamiar złożyć odwołanie.

Z tą decyzją moja mocodawczyni stanowczo się nie zgadza i złoży od niej odwołanie (...) Pani Małgorzata Rozenek-Majdan przez cały okres postępowania wykazywała pełną gotowość do współpracy z UOKiK, dostosowując swoją działalność do jego zaleceń. Warto podkreślić, że kontrola objęła treści publikowane od 2016 roku, podczas gdy oficjalne rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych (stanowiące wyłącznie wskazówkę dla twórców internetowych, a nie będące obowiązującym prawem) zostały wydane dopiero we wrześniu 2022 roku - można przeczytać w oświadczeniu.