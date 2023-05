Sieklucka pokazała się bez makijażu i sztucznych dodatków. Odważne posunięcie. W tej wersji jest nie do rozpoznania

Anna Maria Sieklucka rozgłos zdobyła dzięki roli Laury Biel w filmie "365 dni". Potem zagrała również główną bohaterkę w kolejnych dwóch częściach historii. Filmy nie spotkały się z uznaniem krytyków, ale publiczność oszalała na je punkcie - w 2020 r pierwsza część ekranizacji była kinowym hitem, kolejne części były najchętniej oglądanymi propozycjami na Netfliksie w 2022 r - nie tylko w Polsce.

Anna Maria Sieklucka lubi mocny makijaż odważne stylizacje

W przerwie pomiędzy zdjęciami do kolejnych części erotyku Sieklucka wzięła udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie zajęła 7. pozycję. Celebrytka chętnie pokazuje się też na ściankach i imprezach. Zawsze zachwyca znakomicie dopracowana stylizacją - dodające seksapilu stroje, długie włosy, przykuwające uwagę rzęsy i mocny makijaż są zawsze wyraziste, ale wysmakowane. Tym razem aktorka zszokowała fanów swoim wyglądem. Opublikowała zdjęcia, na których ciężko jest ją rozpoznać. Co zrobiła? Przesadziła z makijażem? Przekroczyła granice dobrego smaku? Wręcz przeciwnie.

Sieklucka jak dziewczyna z sąsiedztwa. Bez makijażu wygląda pięknie i dziewczęco

Aktorka zamieściła na Instagramie zdjęcia w wersji naturalnej. Bez makijażu, sztucznych rzęs czy doczepów we włosach. Okazuje się w takiej wersji wygląda olśniewająco, choć fanom przyzwyczajonym do ostrzejszego wizerunku trudno ją było początkowo rozpoznać. Jeden z zachwyconych internautów napisał: "Masz Aniu niesamowicie cudną, naturalną urodę, nie mogę się napatrzeć! Takich kobiet już bardzo mało, a co dopiero w show biznesie". I trzeba przyznać mu całkowita rację. Na zamieszczonych zdjęciach aktorka wygląda świeżo i naturalnie. Można podziwiać jej piękną cerę, naturalne piękno i iskrę w oczach. Zobaczcie sami.

Anna Maria Sieklucka w 4 odc. TTBZ zachwyciła jako Justyna Steczkowska