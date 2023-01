Emilian Kamiński zmarł w wieku 70 lat. Wiele osób nie mogło pogodzić się z tym, co wydarzyło się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, zwłaszcza że doskonale śledziło zawodowe poczynania aktora. Nawet w dniu pogrzebu wiceprezydentka Warszawy, wygłaszając przemówienie w kościele, wyjawiła, że w grudniu spotkała się z aktorem, by omówić dalszą współpracę miasta z Teatrem Kamienica. Nic więc dziwnego, że tak wielu żałobników towarzyszyło aktorowi w jego ostatecznej drodze.

Siostra Emiliana Kamińskiego była smutna jak nigdy. Jego żona nie była w stanie zdjąć nawet okularów

Na uroczystości pogrzebowe Emiliana Kamińskiego przybyło mnóstwo znanych twarzy (zobaczyć możecie to w poniższej galerii). Widok niektórych łamał serca, podobnie jak przemówienie syna aktora, który przytoczył rozmowę z tatą sprzed kilku lat. Emilian Kamiński miał wyznać mu cztery lata temu, że nie dożyje pięciu lat... Przy trumnie stale dostrzec można było również siostrę aktora - Dorota Kamińska miała bardzo smutny wyraz twarz. Podobnie zresztą, jak żona zmarłego, która ból po stracie męża starała się ukryć pod wielkimi okularami przeciwsłonecznymi.

Justyna Sieńczyłło trwała u boku ukochanego do samego końca. To ona była obecna podczas jego śmierci, ponadto była jedną z głównych osób, które spełniły ostatnią wolę zmarłego - Emilian Kamiński pragnął, by po jego odejściu jego dom - Teatr Kamienica - nie zawiesił działalności nawet na jeden dzień. Właśnie z tego powodu odbyły się wszystkie sylwestrowe spektakle. Przed jednym z nich Sieńczyłło zwróciła się do męża:

- Zawsze mówiłeś, że życie jest największą wartością. Dziś wieczorem w naszym teatrze celebrujemy życie za sprawą całego wachlarza teatralnych emocji. Tak, jakbyś chciał.

Trumna z ciałem Emiliana Kamińskiego spoczęła na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym, w Alei Zasłużonych, obok mogiły Edwarda Hulewicza.