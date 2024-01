Skolim i Pawelec zrobili razem dobry uczynek. Pomogli psom ze schroniska

Pawelca publiczność doskonale kojarzy z porannego show radia VOX "Pierwsza zmiana". W ostatnim odcinku "Pawelec robi robotę" wraz ze Skolimem wybrali się do schroniska. Skolima nikomu nie trzeba przedstawiać. Jego numery jak m.in. "Wyglądasz idealnie", "Kiss me baby" i "Nie dzwoń do mnie mała" niejednokrotnie sprawiały, że Wasze serca przyspieszały. Pod teledyskami do tych piosenek w sieci są miliony wyświetleń. Ostatnio Panowie zrobili dobry uczynek i wybrali się do schroniska dla psów.

Skolim i Pawelec zrobili dobry uczynek. Wybrali się do schroniska

Pawelec w ostatnim czasie pokazał, że żadnej pracy się nie boi. Tym razem w "Pawelec robi robotę" znowu pracował ze zwierzakami. To wszystko w towarzystwie Skolima. Oprócz pracy, w między czasie Panowie wymieniali się historiami. Nagle Skolim zdradził nawet patent na dobrą randkę. Jego zdaniem fajnym pomysłem jest właśnie wybranie się do schroniska. Oprócz pomocy w schronisku, Panowie przekazali również karmę dla czworonogów.

