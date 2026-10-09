Skolim nie ma żony i tego nie ukrywa. Teraz mówi o miłości

Skolim wyznał, czego szuka w miłości. Padły bardzo osobiste słowa

Skolim to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk polskiej sceny muzycznej. Jego koncertowy grafik potrafi przyprawić o zawrót głowy, a popularność wokalisty nie słabnie. Konrad Skolimowski znany jest z energetycznych występów i wizerunku scenicznego zawadiaki, ale prywatnie pokazuje zupełnie inne oblicze.

Za kulisami jest przede wszystkim ojcem dwóch chłopców - Janka i Antosia. Starszy syn przyszedł na świat w 2020 roku, a rok później rodzina powiększyła się o drugiego chłopca. Choć Skolim niemal nie rozstaje się z mikrofonem, zapewnia, że stara się znajdować czas dla swoich dzieci.

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Skolim chce się zakochać. Szczere słowa ojca dwóch synów

Życie rodzinne Skolima przez długi czas pozostawało owiane tajemnicą. Wokalista niechętnie opowiadał o związku i osobie, z którą dzielił prywatne życie. Wiadomo jednak, że matką jego synów jest Aleksandra Sarnecka.

Kobieta nigdy nie zabiegała o zainteresowanie mediów. W przeciwieństwie do popularnego partnera konsekwentnie pozostawała poza show-biznesem i chroniła swoją prywatność. Ich relacja rozpoczęła się jeszcze zanim Konrad Skolimowski stał się jedną z największych gwiazd disco polo.

Para przez pewien czas była postrzegana jako zgrany duet, a fani zastanawiali się nawet, czy zakochani zdecydują się na ślub. Do ceremonii jednak nie doszło. Z czasem ich drogi się rozeszły, choć sam Skolim nigdy nie urządzał publicznego rozliczania związku.

Co więcej, wokalista w jednym z wywiadów stanowczo odniósł się do określania Aleksandry mianem "żony". Podkreślał, że nigdy nie był żonaty i nigdy nie brał ślubu.

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Dziś najważniejszą rolę w jego życiu odgrywają jednak synowie. Skolim przyznawał, że narodziny chłopców przypadły na czas pandemii, dzięki czemu mógł spędzać z nimi wyjątkowo dużo czasu. Później jego kariera eksplodowała, a koncertów zaczęło przybywać w zawrotnym tempie.

Mimo ogromnej liczby zawodowych zobowiązań artysta stara się wygospodarować czas dla dzieci. Jak sam zdradzał, zależy mu nawet na tym, żeby w środku tygodnia wrócić do domu, zjeść z synami śniadanie i po prostu pobyć z nimi.

To właśnie ojcostwo jest dla niego jednym z najważniejszych elementów życia poza sceną. Wokalista nie ukrywa, że bez dzieci jego codzienność wyglądałaby zupełnie inaczej.

Jednocześnie Skolim nie zamyka się na nowe uczucie. Choć jego nazwisko było już łączone z różnymi kobietami, sam artysta deklaruje, że chciałby się zakochać. W jednym z wywiadów przyznał, że chciałby mieć obok siebie osobę, przy której mógłby rozpocząć zwyczajny dzień - obudzić się, wypić kawę i czuć, że ktoś jest blisko.

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