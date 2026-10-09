Naturalna i zdyszana Kayah dźwiga wielkie siaty. Serio miała to w torbie?! Sami zobaczcie

Kayah błyszczy na scenie. Na co dzień lubi być naturalna

Kayah jest wielką gwiazdą i tak też chce być postrzegana. Kiedy widzimy ją na wielkich galach czy koncertach, zachwyca pięknym makijażem, fryzurą i zazwyczaj święcącymi sukienkami, które eksponują jej zgrabne i długie nogi. Piosenkarka nie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach ani na swoim Instagramie. Nie da się więc znaleźć zbyt wiele jej osobistych fotografii. Nie daje się też poznać fanów ze swojej naturalnej strony. Prawda jest taka, że Kayah na co dzień to normalna dziewczyna, która nie nakłada na twarz tony makijażu. Nie nosi również eleganckich sukienek i szpilek. Świadczą o tym chociażby ostatnie zdjęcie paparazzi, na których wygląda bardzo naturalnie. Kayah miała na sobie luźne spodnie, błękitną bluzę i zawiniętą wokół szyi kolorową chustę. Na stopach miała wygodne klapki, a na plecach plecak.

ZOBACZ: Górniak w spektakularnej kreacji, Kayah bez ani jednej zmarszczki, Szroeder jak modelka z wybiegu

Sama dźwigała wielkie siaty

Kayah nie boi się ciężkiej, fizycznej pracy. Jak się okazuje nawet sama lubi robić większe porządki. Paparazzi przyłapali piosenkarkę ostatnio jak wychodziła z jednego z warszawskim mieszkań na Powiślu. Miała w rękach ogromne torby śmieci, które wywaliła do kosza, a następnie wyszła z budynku z innymi pakunkami. W jednej z nich niosła odkurzacz, który wsadziła do samochodu.

Kayah spędziła tam ponad trzy godziny. Kiedy wychodziła, miała ze sobą akcesoria do sprzątania

- mówi nasz informator.

Po minie gwiazdy widać, że porządki dały jej w kość.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Tak gwiazdy wyglądają bez sztucznych rzęs i tony makijażu! Naturalna Górniak, Koroniewska, Krupa i inne. Poznasz je na ulicy?

60