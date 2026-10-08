Zenek Martyniuk zrobił show na 30. urodzinach Skolima. Zobaczcie zdjęcia!

Działo się u Skolima na urodzinach

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, kończy 30 lat 9 października, ale z wielkim świętowaniem nie zamierzał czekać do ostatniej chwili. Już dzień wcześniej, 8 października, zaprosił fanów i gwiazdy do Siemiatycz, gdzie zorganizował wielką urodzinową fetę. Atrakcji nie brakowało, a zabawa rozpoczęła się już o godzinie 15.00. Na gości czekało Miasteczko Urodzinowe z grillem i dmuchańcami, a główna część wydarzenia ruszyła o 18.00.

Władze miasta zadbały o wyjątkową oprawę, nawiązującą do wizerunku króla latino. Na urodzinowej trasie pojawiła się specjalnie przygotowana różowa nawierzchnia, a na scenie zaplanowano występy takich gwiazd jak Zenek Martyniuk, Cleo, Prymaki, Zorka czy Dance 2 Disco. Sam jubilat miał pojawić się na scenie późnym wieczorem, ale publiczność zobaczyła go wcześniej, niż wszyscy sądzili.

Artysta pokazał się w czarnych, bardzo szerokich spodniach, białej koszulce z liczbą 96 (to jego rok urodzenia) i w błyszczącej kurtce, która później zmienił na bardziej sportową. Trzydziestka Skolima rozpoczęła się z przytupem!

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Skolim świętował na całego. A Zenek Martyniuk razem z nim

Zenek Martyniuk, jak zawsze, zrobił na scenie show godny gwiazdy, którą jest od ponad 30 lat! Obok Skolima pojawił się ubrany w czarny strój przełamany akcentem w postaci wyrazistej, czerwonej marynarki. Na szyi miał złota ozdobę, a na stopach ciężkie obuwie. Król disco polo, choć jest coraz starszy, to z roku na rok prezentuje się coraz lepiej, prawda? Sami oceńcie! Niżej znajdziecie zdjęcia z imprezy, podczas której świętowano trzydziestkę Skolima.

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Zobacz więcej zdjęć. Cleo na urodzinach Skolima. Tak wyszła na scenę! Zazwyczaj wygląda inaczej. Zobaczcie

Urodziny Skolima | VOX FM

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