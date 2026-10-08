Skolim pokazał się na scenie podczas swoich urodzin. Tylko spójrzcie, jak się ubrał!

Skolim skończył 30 lat

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, od dawna należy do najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny disco polo. W końcu jest polskim "królem latino". Jego przeboje rozgrzewają parkiety, a charakterystyczny wizerunek sprawia, że trudno pomylić go z kimkolwiek innym. Nic więc dziwnego, że wokół jego prywatnego święta - celebrowania okrągłych, 30. urodzin - zrobiło się gorąco.

Skolim 30 lat kończy 9 października, ale tego dnia ma w planach aż dwa koncerty, dlatego imprezę urodzinową wyprawił dzień wcześniej. Nie zabrakło na niej gwiazd - poza Zenkiem Martyniukiem i Cleo jubilat zaprosił zespoły: Prymaki, Zorka, Crack House, Raider, Dance 2 Disco, Jo Art Show, Mr. Max. Było wspólne śpiewanie, a widownia usłyszała "Sto lat". Wcześniej można było zjeść coś z grilla, a najmłodsi bawili się na dmuchańcach.

Na wydarzeniu nie zabrakło też mamy i babci Skolima. Panie wyglądały doskonale, a gdy dostały urodzinowe kwiaty od radia VOX, nie kryły zaskoczenia.

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Urodziny Skolima | VOX FM

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Skolim w urodzinowym wydaniu

A co z samym 30-latkiem? Skolim obiecał, że jego koncert odbędzie się o godzinie 23, a cała impreza potrwa aż do pierwszej w nocy, ale widownia zobaczyła i usłyszała swojego ulubieńca już wcześniej. Konrad pokazał się na scenie w urodzinowym wydaniu. Miał na sobie czarne, obszerne spodnie i białą koszulkę z liczbą 96 (to jego rok urodzenia - 1996), a "kropką nad i" stylizacji była błyszcząca kurtka. Najpierw wokalista miał rozpuszczone włosy, później jednak związał je, a kurtkę zrzucił.

Publiczność szalała! TUTAJ znajdziecie zdjęcia.

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