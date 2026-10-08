Kwiaty dla mamy i babci Skolima? Co za niespodzianka! Tak zareagowały "dwie śliczne kobiety"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-08 19:06

Dziennikarze radia VOX byli na wyjątkowej imprezie, którą Skolim zorganizował z okazji swoich okrągłych, 30. urodzin. Ku zaskoczeniu mamy i babci piosenkarza, których na wydarzeniu nie mogło zabraknąć, paniom wręczono kwiaty od redakcji. Jak zareagowały? Jest nagranie!

Urodziny Skolima na bogato! Ale nie tylko on świętuje

9 października Skolim kończy 30 lat. Dzień wcześniej piosenkarz zorganizował imprezę w Siemiatyczach. Na jego cześć chodnik pomalowano tam na mocny, różowy kolor, który dobrze znają wszyscy fani wokalisty. Do miasta zjechały gwiazdy, nie zabrakło też wielbicieli muzyki oraz dziennikarzy. Redakcja radia VOX postanowiła wręczyć kwiaty... jednak nie Skolimowi, a jego mamie oraz babci. Pań w Siemiatyczach nie mogło zabraknąć!

Pewnie zastanawiacie się, po co mi takie piękne bukiety kwiatów. Odpowiedź jest bardzo prosta. Za każdym wielkim człowiekiem stoją wielkie kobiety. W tym przypadku jest to babcia i oczywiście mama Skolima. Z racji tego, że Skolim dzisiaj świętuje swoją trzydziestkę uważamy, że paniom należy się coś od nas - piękne bukiety kwiatów - można usłyszeć na nagraniu zamieszczonym na instagramowym profilu radia VOX.

Nagranie i zdjęcia znajdziecie TUTAJ.

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Mama i babcia Skolima - tak zareagowały na kwiaty

Panie, które stoją za sukcesem Skolima i zawsze bardzo go wspierały, były zaskoczone podarunkiem. Bukiety im się spodobały. Wzruszone przyjęły je ze słowami:

Pięknie, miło, cudownie.

Mama i babcia wokalisty podziękowały, a w komentarzach do nagrania posypały się słowa pełne komplementów i pozytywnych emocji.

"Dwie śliczne kobiety", "Cudownie", "Dwie ważne kobiety! Miły gest!", "Bardzo ładnie. Babcia bardzo miła i ciepła. Mama bardzo elegancka z klasą. Brawo" - pisali internauci.

Inni dodali od siebie życzenia urodzinowe dla Skolima.

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Urodziny Skolima | VOX FM
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Piosenkarz Skolim w ciemnych okularach. Na wstawce jego mama i babcia z kwiatami. O jego 30. urodzinach przeczytasz na SE.
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