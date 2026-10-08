Kwiaty dla mamy i babci Skolima? Co za niespodzianka! Tak zareagowały "dwie śliczne kobiety"

Urodziny Skolima na bogato! Ale nie tylko on świętuje

9 października Skolim kończy 30 lat. Dzień wcześniej piosenkarz zorganizował imprezę w Siemiatyczach. Na jego cześć chodnik pomalowano tam na mocny, różowy kolor, który dobrze znają wszyscy fani wokalisty. Do miasta zjechały gwiazdy, nie zabrakło też wielbicieli muzyki oraz dziennikarzy. Redakcja radia VOX postanowiła wręczyć kwiaty... jednak nie Skolimowi, a jego mamie oraz babci. Pań w Siemiatyczach nie mogło zabraknąć!

Pewnie zastanawiacie się, po co mi takie piękne bukiety kwiatów. Odpowiedź jest bardzo prosta. Za każdym wielkim człowiekiem stoją wielkie kobiety. W tym przypadku jest to babcia i oczywiście mama Skolima. Z racji tego, że Skolim dzisiaj świętuje swoją trzydziestkę uważamy, że paniom należy się coś od nas - piękne bukiety kwiatów - można usłyszeć na nagraniu zamieszczonym na instagramowym profilu radia VOX.

Nagranie i zdjęcia znajdziecie TUTAJ.

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Mama i babcia Skolima - tak zareagowały na kwiaty

Panie, które stoją za sukcesem Skolima i zawsze bardzo go wspierały, były zaskoczone podarunkiem. Bukiety im się spodobały. Wzruszone przyjęły je ze słowami:

Pięknie, miło, cudownie.

Mama i babcia wokalisty podziękowały, a w komentarzach do nagrania posypały się słowa pełne komplementów i pozytywnych emocji.

"Dwie śliczne kobiety", "Cudownie", "Dwie ważne kobiety! Miły gest!", "Bardzo ładnie. Babcia bardzo miła i ciepła. Mama bardzo elegancka z klasą. Brawo" - pisali internauci.

Inni dodali od siebie życzenia urodzinowe dla Skolima.

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Urodziny Skolima | VOX FM

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