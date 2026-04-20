Skolim padł ofiarą oszustów. Zaatakowali też jego BABCIĘ!

Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski, urodzony w 1996 roku w Łukowie, to wszechstronny artysta, który popularność zdobywał stopniowo, zaczynając od aktorstwa. Widzowie kojarzą go przede wszystkim z roli Patryka w „Barwach szczęścia”, choć pojawiał się też w innych produkcjach telewizyjnych. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w branży muzycznej, gdzie jako Skolim zyskał miano „Króla Latino”. Jego unikalny styl, łączący disco polo z reggaetonem, przyniósł mu dziesiątki milionów odsłon pod takimi hitami jak „Wyglądasz idealnie” czy „Temperatura”.

Poza sceną Skolim dynamicznie rozwija karierę biznesową, inwestując w branżę paliwową, kosmetyczną oraz hotelarską w Międzyzdrojach. Prywatnie jest ojcem dbającym o anonimowość bliskich oraz osobą otwarcie przyznającą się do wiary katolickiej. Nie ukrywa jednak tego, że rodzina jest dla niego niezwykle ważna, szczególnie ukochana babcia, która angażuje się w wiele projektów czy promocji biznesów wnuka.

Skolim ofiarą oszustwa

Coraz więcej gwiazd pada ofiarą oszustów. Wykorzystują oni bezprawnie wizerunek do tworzenia własnych piramid finansowych. Taką ofiarą był m.in. wróżbita Maciej, który walczy od lat o sprawiedliwość. Okazało się, że podobny problem pojawił się niestety u Skolima, ale tu oszuści poszli o krok dalej, bo wykorzystali również wizerunek jego babci.

- Stanowczo oświadczam, że ani ja ani moja Rodzina nie brała udziału w tego rodzaju działaniach, mających na celu zachęcenie do udziału w jakichkolwiek loteriach czy innych formach rozporządzania przez Was swoimi środkami finansowymi. To jest oszustwo i próba wprowadzenia Was w błąd. Nigdy nie zachęcałem i nie zachęcam do udziału w tego rodzaju działaniach. Sprawa zostanie zgłoszona do właściwych organów, aby zostały podjęte stanowcze kroki prawne. Taka działalność nie może być bezkarna! - napisał Skolim w swoich mediach społecznościowych.

Apeluje też do swoich fanów, aby nie wysyłali danych czy pieniędzy do osób, które podają się za niego lub jego bliskich.

- Staram się zgłaszać konta podszywające się pode mnie w mediach społecznościowych i na platformach. Pomożecie nam jeśli i Wy będziecie blokować i zgłaszać takie profile oraz materiały. Wszystkim, którzy nie dali wiary tym fałszywym treściom, oraz zgłaszali je do mnie: BARDZO, BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. Jednocześnie bardzo mi przykro, jeśli ktoś uwierzył i padł ofiarą tego oszustwa. Bądźcie czujni i z góry dziękuję za pomoc - podsumował Skolim.

Okazało się, że fani takich reklam widzieli od groma. Większość z nich dotyczyła reklamy kasyn czy nielegalnych loterii. Mimo zgłaszania do Facebooka, pojawiały się one dalej w tych samych miejscach.

