Robert Leszczyński odszedł niespodziewanie

Urodzony 10 kwietnia 1967 roku Robert Leszczyński działał jako dziennikarz, publicysta, krytyk muzyczny. Na łamach Przez "Gazety Wyborczej” oraz "Przekroju” pisał o muzyce, kulturze i życiu publicznym. Był również kierownikiem działu Kultura i Styl w magazynie "Wprost". Ogólnopolską rozpoznawalność zyskał jako juror w programie "Idol", gdzie zasiadał obok Elżbiety Zapędowskiej, Jacka Cygana i Kuby Wojewódzkiego. Angażował się w działania na rzecz praw człowieka, w tym w kampanie antydyskryminacyjne i promujące równość.

Robert Leszczyński zmarł niespodziewanie na początku kwietnia 2015 roku. Ciało krytyka zostało znalezione w jego mieszkaniu. Śmierć Leszczyńskiego była szokiem i wstrząsnęła całym środowiskiem artystycznym. Kilka dni po jego odejściu Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie wyjaśnienia śmierci dziennikarza.

8 kwietnia przeprowadzono sekcję zwłok, a wstępne wyniki badań wykazały niewydolność wielonarządową. Nie stwierdzono obecności alkoholu etylowego lub śladów jakichkolwiek narkotyków. Na dokładną analizę trzeba było poczekać kilka miesięcy. 7 września przekazano ostateczne wyniki sekcji. Wykazano, że Robert Leszczyński zmarł w wyniku zaburzeń metabolicznych w przebiegu nieleczonej cukrzycy. Wszystko wskazywało na to, że zdawał sobie sprawy z choroby.

Tak wygląda grób Roberta Leszczyńskiego

Robert Leszczyński osierocił niespełna 12-letnią Vesnę i młodszą o cztery lata Paulinę ze związku z Alicją Borkowską oraz Keirę, której matką jest Maja Korpała.

Pogrzeb dziennikarza odbył się 10 kwietnia 2015 roku. Robert Leszczyński został pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Grób dziennikarza zaskakuje prostotą. Nie ma na nim wymyślnych rzeźb ani dziwnych form. Jest minimalistyczny, niemal ukryty pośród innych mogił. Na skromnej płycie nagrobnej wyróżnia się jednej szczegół - czarna płyta winylowa ze zdjęciem Leszczyńskiego i napisem "pamiętamy...".

