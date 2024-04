"Czas na Show. Drag Me Out" to nowy format w polskiej telewizji. W programie znani i lubiani mężczyźni rywalizują o tytuł najlepszej Drag Queen. W pierwszej byli to: Tomasz Karolak, Tadeusz Mikołajczak, Dariusz Zdrójkowski, Michał Mikołajczak, Marcin Łopucki oraz Kamil Szymczak. Pomagały im będą najlepsze Drag Queen w Polsce: Gąsiu, Twoja Stara, Shady Lady, Adelon, Ciotka Offka oraz Himera. Efekty ich pracy oceniało jury w składzie: Anna Mucha, Michał Szpak i Andrzej Seweryn, a prowadzącą była Mery Spolsky.

Skrzynecka cała we łzach, Mucha zarzuca Karolakowi oszustwo. Tak wyglądał finał "Czas na Show. Drag Me Out"

W wielkim finale spotkały się trzy duety: Marcin Łopucki i Twoja Stara, Michał Mikołajczak i Gąsiu oraz Tomasz Karolak i Himera. Po występie tych ostatnich głos zabrała Anna Mucha. Po raz kolejny między nią, a Karolakiem wywiązała się dyskusja.

- Tomuś, ja myślę, że to jest tak, że ty jesteś cudownym oszustem. Ty jesteś takim... - zaczęła. - Ja jestem aktorem - usłyszała w odpowiedzi. - Tak, ale masz absolutną świadomość sceny. A oszukiwałeś także nas. Tu trochę przychachmęciłeś () Dajcie mi dokończyć. Ja mówię też o wcześniejszych odcinkach. Jak macie problemy to ty uciekasz, zasłaniasz się. To są dopuszczalne oszustwa, mamy tego świadomość. Ja myślę, że ty jesteś wygrany, bo udało ci się ocieplić wizerunek. Naprawić błędy przeszłości. Kto się nabrał, ten się nabrał - dodała.

Z kolei podczas występu Marcina Łopuckiego, polały się łzy. Katarzyna Skrzynecka, żona sportowca, nie mogła powstrzymać wzruszenia, gdy oglądała popis swojego ukochanego.

Ostatecznie to właśnie Marcin Łopucki został zwycięzcą pierwszej edycji "Czas na Show. Drag Me Out".