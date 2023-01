Skrzynecka i Gąsowski trafią do śniadaniówki Polsatu?

„Super Express” w tamtym tygodniu poinformował o planach zatrzymania „Skrzynki” i „Gąsa” w Polsacie. Według krążących po korytarzach informacji dwójka gwiazd ma dostać intratne propozycje od nowego szefa – Edwarda Miszczaka (68 l.). Zwolniony z „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” Michał Wiśniewski zna wiele sekretów stacji. Wszak przez lata był ulubieńcem Niny Terentiew (77 l.), twórczyni potęgi Polsatu.

– Kasia gra tak dużo, że na pewno sobie poradzi. Nie wiem, ile zarabiała za odcinek… To jest na pewno przeorganizowanie swego planu, ale to nie koniec świata… Telewizja znów wypuszcza telewizję śniadaniową z nowymi osobami… Czy Kasia i „Gąs” będą jedną z par prowadzących poranne pasmo w Polsacie, tego mi nie wiadomo, ale to bardzo dobry pomysł. Na pewno by się doskonale sprawdzili w takich rolach. Oboje są świetnymi konferansjerami. Zdziwiłbym się, gdyby dostali w tym angaż, ale wszystko jest możliwe – mówi nam Wiśniewski.

Katarzyna i Piotr idealnie pasują do śniadaniówki Polsatu. Mają doświadczenie. Skrzynecka ma doskonały talent konferansjerski, a także poczucie humoru. Z Piotrem Gąsowskim dogaduje się wręcz bez słów. Przyjaźnią się od lat i często ze sobą pracują. Od 15 lat grają razem w spektaklu „Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kochania”. Doskonale mogliby godzić pracę w teatrze ze wspólnym prowadzeniem programu.

