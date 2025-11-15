Sławek Uniatowski miał wypadek samochodowy w drodze na koncert. Opublikowano oświadczenie i nagranie

Sławek Uniatowski miał wypadek samochodowy w drodze na koncert, co wywołało niepokój wśród fanów.

Artysta opublikował nagrania z miejsca zdarzenia, informując, że nikomu nic poważnego się nie stało.

Koncert został przełożony na 2026 rok – dowiedz się więcej o okolicznościach wypadku i reakcji fanów.

Sławek Uniatowski miał wypadek samochodowy w drodze na koncert

W piątek, 14 listopada w godzinach wieczornych na oficjalnym profilu Sławka Uniatowskiego pojawiło się oświadczenie, które sprawiło, że jego fani wstrzymali oddech. Poinformowano, że artysta jadąc na koncert miał wypadek samochodowy. Koncert, który miał się odbyć, został przesunięty na 2026 rok. Chwilę wcześniej w relacjach sam Sławek Uniatowski zamieściła nagrania z miejsca zdarzenia. Widzimy na nich trzy rozbite auta. Na koniec filmu Sławek pokazuje najmniej rozbite auto, które najprawdopodobniej należy do niego.

To jest samochód pancerny

- mówi na nagraniu.

Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Wszyscy cali

- poinformował piosenkarz w swoich relacjach.

Opublikowano oświadczenie na profilu artysty

Chwilę później na profilu Uniatowskiego zamieszczono oficjalne oświadczenie, w którym nawiązano do zamieszczonych wcześniej filmów i informacji.

Organizatorzy koncertu Sławka Uniatowskiego informują, że z przyczyn niezależnych od artysty, zespołu i organizatora dzisiejszy koncert został przesunięty na 15 marca 2026.W drodze na wydarzenie artysta uległ wypadkowi samochodowemu. Na szczęście nic nie zagraża jego życiu, jednak zaistniała sytuacja uniemożliwia mu występ w planowanym terminie. Prosimy o zrozumienie i poszanowanie prywatności artysty w tym trudnym momencie.Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność na termin 15 marca 2026. Istnieje również możliwość zwrotu biletów - w takim przypadku prosimy o kontakt z punktem, w którym zakupiono bilety.Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

- brzmi treść oświadczenia.

Sławek Uniatowski miał wypadek. Fani życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia

Pod postem posypały się setki komentarzy od fanów. Przekonywali w nich artystę, że najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, a na koncert poczekają.

Najważniejsze, że życiu nic nie zagraża. W każdej sytuacji trzeba być człowiekiem i zrozumieć, że nieprzewidziane sytuacje też się zdążają. A co się odwlecze..., poczekamy

Wracajcie szybko do zdrowia, koncerty mogą poczekać, ściskam

O! Bardzo mi przykro... Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił

- czytamy pod postem.