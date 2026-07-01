Słodkie piski i urocze męrdnięcia. Te pieski skradły serca polskich gwiazd. Musicie to zobaczyć!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-07-01 9:54

Dzień Psa to jedno z największych świąt na świecie. Nic dziwnego, są to najpopularniejsze zwierzaki na świecie. Wierne, kochają na całego, pocieszają i też oczywiście pilnują. Takie po prostu są psy! Z okazji Dnia Psa sprawdzamy, profile gwiazd i ich uroczych psiaków. Jedno jest pewne, będzie słodko!

Polscy psiarze szaleją na Instagramach. Nie tylko Julia Wieniawa 

Polskie gwiazdy nie ukrywają tego, jak ważne są dla nich ich psiaki. Często chwalą się nimi w swoich mediach społecznościowych. Joanna Jabłczyńska nie ukrywa, że jej zwierzak towarzyszy jej w wielu czynnościach i podróżach. Historiami Zosi Zborowskiej na temat jej przygód żyła cała Polska, szczególnie gdy pożegnali uroczą Wiesię. Zarówno Doda jak i Joanna Krupa potrafią na wywiady przyjść ze swoimi psiakami. Ale uwaga, wszystkie są przemiłe i kulturalne! 

W mediach społecznościowych m.in. Hanna Żudziewicz nie ukrywa nie tylko swojej uroczek córeczki, ale również życia z psiakiem. Joanna Przetakiewicz wyznaje podobną zasadę i jej zwierzaki również towarzyszą jej często na fotografiach.

Wielką miłośniczką zwierząt jest Katarzyna Dowbor. Dziennikarka wielokrotnie zaznaczała, że jej zwierzyniec to druga rodzina, którą kocha ponad życie. Edyta Zając czy Magda Gessler również lubią pokazać urocze zdjęcia swoich pupili. Jakub Rzeźniczak nawet chętnie pozuje ze swoimi cavalierami i pokazuje, że można wszystko połączyć z wychowaniem dziecka. Ogromną miłośniczką zwierzaków też jest Gosia Rozenek-Majdan

Zobaczcie w galerii zdjęć polskie gwiazdy i ich urocze psiaki! 

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Gwiazdy o psiakach

Gwiazdy nie ukrywają tego, że zwierzaki są niezwykle istotne. W rozmowie z petsworld Katarzyna Dowbor przyznała, że zastrzegła jedną rzecz w testamencie. 

- Kiedyś jakieś gazety informowały, że zapisałam w testamencie wszystkie moje pieniądze zwierzętom. Jest to oczywiście nieprawdą. Natomiast, zastrzegłam w testamencie, prosząc moich spadkobierców, by zanim się podzielą tym, co po mnie zostanie, zabezpieczyli wszystkie moje zwierzęta. Część pieniędzy jest przeznaczona na utrzymanie moich zwierząt. Zabezpieczam w ten sposób ich przyszłość. To siedem żyć, za które czuję się bardzo odpowiedzialna. Zwierzęta niestety żyją krócej od nas, co bardzo mnie smuci - powiedziała Dowbor. 

Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z Elle przyznała, że kocha pomagać zwierzętom i była tego uczona od dziecka. Nie ukrywa, iż najtrudniejszy moment w jej życiu to odejście jednego z psiaków. 

- Najtrudniejszym momentem, który przeżywam do dziś, było odejście mojej ukochanej suczki Figi. To był wyjątkowy pies, adoptowałam ją, kiedy była już stara i bardzo schorowana. Miała dosyć paskudny charakter, ale mnie kochała ponad życie. A ja ją. Towarzyszyła mi wszędzie, nawet na planie. Odeszła, gdy wyleciałam kręcić „Azja Express”. Przez długi czas miałam poczucie, że to z tęsknoty. Nie mogę sobie tego wybaczyć.

kolaż zdjęć przedstawiający polskie gwiazdy z ich uroczymi pupilami, m.in. Magda Gessler z dwoma złotymi retrieverami, Julia Wieniawa na okrągłej poduszce z białym psem, Joanna Krupa z psem basetem i buldogiem oraz Zosia Zborowska całująca szczeniaka. Więcej o gwiazdach i ich psach przeczytasz na naszym portalu.
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