Słowa Edyty Górniak łamią serce. Mówi o śmierci. "Nie byłoby mnie tu już od kilku lat, gdyby..."

Edyta Górniak złożyła Allanowi wzruszające życzenia

Syn Edyty Górniak skończył właśnie 20 lat. Z tej okazji mama sprawiła mu niezwykły prezent. Allan Krupa (a właściwie Allan Enso, bo chłopak, chcąc odciąć się od ojca, oficjalnie zmienił nazwisko) wyjechał z ukochaną na Dominikanę. Edyta Górniak zafundowała im luksusowe wakacje na rajskich plażach.

W dniu urodzin Edyta złożyła synowi poruszające i rozbrajająco szczere życzenia.

„Kochanie Moje Najdroższe, Siedzę gdzieś w kawiarence, na końcu świata, a do kawy kapią mi łzy wdzięczności” – zaczęła swoją wiadomość do Allana. „Gdybyś się nie urodził, nie byłoby mnie już tutaj przynajmniej od kilku lat. Miłość do Ciebie i odpowiedzialność za ciebie przeprowadziły mnie za rękę przez wszystkie paskudne traumy. Nauczyły wybaczać i pokazały, jak potężna może być Miłość Matki. Twoje życie udowodniło mi, że dobro i prawda zawsze wygrywają. To Twoje życie pokazało mi, jak jestem silna. Jesteś moim Synem, moim Przyjacielem, moim Nauczycielem. Dziękuję Ci, że Twoja Dusza wybrała na swoją Mamę właśnie mnie. Dziękuję Bogu, że obdarował Cię tyloma talentami, mądrością, intelektem, wrażliwością, dobrocią i urodą" - napisała Edyta Górniak.

"To Twoja 20. wiosna… Jestem z Ciebie taka Dumna Synku. Kocham najmocniej. Szczęśliwych 20. urodzin!! Mama" - zakończyła swój wpis.

