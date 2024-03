Edyta Górniak sprawiła synowi zaskakujący prezent na 20. urodziny. Wydała na to fortunę! Ujawniamy

Anna Seniuk w roli życia. Gwiazda dała się położyć do trumny w "Nic na siłę"! Nie do wiary, co powiedziała o tym wszystkim

Edyta Górniak sprawiła synowi prezent wart fortunę

Allan Krupa, a właściwie już Allan Enso, bo młody muzyk oficjalnie zmienił nazwisko, od lat wychowuje się bez ojca, ale za to jego mama robi wszystko, by niczego mu nie brakowało. A z okazji urodzin jedynaka Edyta Górniak od lat stara się go zaskakiwać. Na 18. i 19. urodziny, by pomóc synowi w starcie muzycznym, wokalistka zafundowała mu nagranie profesjonalnych teledysków. Uznała, że to znacznie lepsza inwestycja niż mieszkanie lub samochód. I miała rację, bo dzięki temu Allan zaczął pracować na samego siebie. Obecnie otworzył własne studio nagraniowe i tworzy utwory także dla innych wykonawców.

NIE PRZEGAP: Edyta Górniak podjęła decyzję w sprawie syna. Musi radzić sobie sam. "Powiedziałam mu szczerze". O co chodzi?

Allan Krupa kończy 20 lat. Co dostał od mamy?

W związku z tym Edyta Górniak długo głowiła się, jaki prezent dać mu na ważne, bo 20. urodziny. Padło na to, co ona sama, poza muzyką, kocha najbardziej - podróże. Jak ustalił "Super Express", Edyta fundnęła synowi wyjazd na luksusowe wakacje na Dominikanie. Nie zapomniała u dziewczynie Allana - Nicol Pniewskiej (19 l.).

ZOBACZ TAKŻE: Allan Krupa, znaczy Enso, przyłapany z dziewczyną. Publiczne czułości. Edyta będzie dumna? Mamy zdjęcia

To drogi kierunek, ale Edyta nie zamierzała szczypać się z pieniędzmi. Młodziaki spędzą nad Morzem Karaibskim aż 10 dni w pięciogwiazdkowym hotelu. Cały wyjazd dla dwóch osób mógł kosztować od 30 do nawet 50 tysięcy złotych. Ale na kogo ma wydawać Edyta, jeśli nie na ukochanego syna?