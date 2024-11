"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agata ujawniła prawdę o intercyzie. "Rozwód tuż, tuż"

Agata Miechowska, uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", zdradziła szczegóły swojego małżeństwa z Piotrem. Choć ich związek formalnie rozpoczął się 17 lutego 2024 roku, już po zaledwie kilkunastu dniach kobieta zrozumiała, że to nie to. Niebawem odbędzie się ich rozwód. A co z intercyzą? Jak zabezpieczeni są uczestnicy telewizyjnego eksperymentu? Agata wyjawiła prawdę.