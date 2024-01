Jesse Jane nie żyje. Modelka i aktorka filmów dla dorosłych została znaleziona martwa w swoim własnym domu. Śledczy odkryli obok niej również zwłoki jej partnera. Co się stało? Według doniesień zagranicznych mediów, przyczyną zgonu pary było prawdopodobnie przedawkowanie narkotyków. Fani są zrozpaczeni i wspominają najlepsze produkcje Jesse Jane. Jak się okazuje, kobieta marzyła o tym, by dostać się do tej branży. Po przeczytaniu artykułu o innej aktorce, Terze Patrick, umówiła się z nią na rozmowę. Później skontaktowała się z Rickiem Patrichem, który był znany w tym środowisku. Ostatecznie podpisała umowę z wytwórnią filmów dla dorosłych Digital Playground. Filmy z jej udziałem okazały się niezwykle popularne, w tym najlepiej sprzedającym się DVD Pirates (2005), były nominowane do wielu nagród AVN, podobnie jak jej linia zabawek erotycznych. Trzykrotnie, w latach 2007-2009, zdobyła nagrodę za "najgorętsze ciało w branży porno".

Słynna aktorka filmów dla dorosłych nie żyje. Fani wspominają jej najlepsze produkcje. "Wielka strata"

Prywatnie Jesse Jane była także matką. W 2000 roku urodziła syna. Cztery lata później przeszła histerektomię ze względu na odkrycie raka szyjki macicy. W lipcu 2004 roku media rozpisywały się o jej romansie z Dave'em Navarro, byłym gitarzystą grupy Red Hot Chili Peppers i Jane’s Addiction. W 2004-2005 była związana z Kidem Rockiem, a w 2005 roku poślubiła aktora filmów dla dorosłych Ricka Patricka, jednak w roku 2012 rozwiodła się. Zamieszkała w Oklahoma City w stanie Oklahoma. Zmarła w wieku 43 lat. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy zrozpaczonych fanów. Część z nich nie nadaje się do cytowania. W większości mężczyźni wspominają produkcje aktorki. - Wielka strata. (...) Przede wszystkim umiera człowiek i to zawsze jest smutne - czytamy.