Alec Musser był modelem i aktorem. Znany był przede wszystkim z kultowej roli w filmie "Duże dzieci", ale fani kojarzyli go również z programu typu talent show - "I wanna be a soap star". Brał też udział w telenoweli "Wszystkie moje dzieci", pojawił się w serialach "Rita daje czadu" oraz "Gotowe na wszystko". Niespodziewanie zmarł, mając zaledwie 50 lat, o czym poinformowała w mediach społecznościowych jego narzeczona, Paige Press. Ta informacja wstrząsnęła zagranicznym show-biznesem, a na temat Aleca Mussera zaczęły wypowiadać się największe gwiazdy Hollywood. Między innymi Adam Sandler, który grał z nim w "Dużych dzieciach", zabrał głos. Przekazał wyrazy współczucia i kondolencje rodzinie. Wyznał także, że uwielbiał Mussera i nie może uwierzyć w to, że już go nie ma. - Wspaniały, zabawny, dobry człowiek - napisał Sandler. Narzeczona 50-letniego aktora ujawniła, że jego niespodziewana śmierć była szokiem dla całej rodziny.

Słynny aktor z filmu "Duże dzieci" nie żyje. Narzeczona w szoku, odszedł nagle. "Moje serce jest złamane"

Alec Musser odszedł nagle, pogrążając w żałobie najbliższych. Jego narzeczona Paige Press w oświadczeniu napisała, że to był najgorszy dzień w jej życiu. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, co się stało? Dlaczego Alec Musser zmarł niespodziewanie? Jakie były przyczyny zgonu? Na co umarł aktor? Ich ciekawość nie została jednak zaspokojona, ponieważ zdecydowano, że informacje na ten temat nie zostaną podane do publicznej wiadomości. Zamiast tego Paige Press ujawniła list z oświadczynami, jaki otrzymała niegdyś od ukochanego, opowiedziała o tym, jak bardzo kochał psy, i zdobyła się na szczere wyznanie. - Nigdy nie przestanę cię kochać. Moje serce jest złamane - napisała.