To wiadomość, która wstrząsnęła nie tylko fanami telewizyjnych programów lifestylowych, ale i całym środowiskiem show-biznesowym. Maciej Mindak, lubiany agent nieruchomości i częsty gość anteny TVN, odszedł niespodziewanie, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Jego nagła śmierć poruszyła widzów oraz przyjaciół z branży, którzy nie kryją łez i smutku!

Maciej Mindak nie żyje. Smutne wieści!

Maciej Mindak zasłynął jako specjalista w dziedzinie nieruchomości. Przez lata budował swoją pozycję w mediach – występował w programach takich jak "House Hunters - Poszukiwacze domów" w HGTV, "Mieszkanie na miarę" w TVN Style, czy "Dzień Dobry TVN", gdzie chętnie dzielił się swoją wiedzą z widzami. Działał także jako ekspert w programach ekonomicznych TVN CNBC i TVN24. Jego kompetencje i sympatyczna osobowość sprawiły, że cieszył się dużą popularnością wśród widzów.

Niestety, 4 sierpnia rodzina opublikowała dramatyczny komunikat w mediach społecznościowych, w którym poinformowała o śmierci Macieja. "Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że odszedł Maciej Mindak – ukochany syn, brat, tata, przyjaciel. Człowiek, którego energia, serce i umysł pozostawiły po sobie ogromną pustkę" - napisano we wzruszającym wpisie.

Ceremonia pogrzebowa została zaplanowana na 8 sierpnia 2025 roku o godzinie 14:30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. Rodzina zaprasza wszystkich bliskich i przyjaciół do wspólnego pożegnania.

Maciej Mindak - przyczyna śmierci

Jak ustalił "Super Express", w nocy z 22 na 23 lipca 2025 roku doszło do poważnego wypadku w miejscowości Wołomin, na skrzyżowaniu ulic Legionów i Lipińskiej. W zdarzeniu zginął motocyklista - miał nim być Maciej Mindak. Policja oraz prokuratura potwierdziły, że w zdarzeniu była ofiara śmiertelna, a śledztwo nadal trwa. Młodsza aspirant Monika Kaczyńska oraz prokurator Karolina Staros potwierdziły wszczęcie postępowania w tej sprawie, nie zdradzając jednak szczegółów.

Potwierdzam, że miał miejsce taki wypadek, niestety ofiara śmiertelna, ale więcej nie mogę zdradzić. Prowadzone jest śledztwo przez prokuraturę - mówi "Super Expressowi" młodsza aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Śledztwo w sprawie tego wypadku prowadzi jednostka rejonowa w Wołominie - potwierdza dla "Super Expressu" prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

W rozmowie z "Super Expressem" prokurator Karolina Staros wyjawiła, że Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Maciej Mindak w wypadku miał doznać wielu obrażeń ciała, w wyniku których odszedł.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło w nocy 22 lipca 2025 r. w Wołominie na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej i Legionów. W tym wypadku Maciej Mindak doznał masywnych obrażeń ciała, w wyniku których zmarł w dniu 23 lipca 2025 r. Śledztwo jest prowadzone w sprawie czynu z art. 177 § 2 k.k., nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów. Śledztwo jest na wstępnym etapie, nie sposób w chwili obecnej wskazać, kiedy i w jaki sposób zostanie zakończone - powiedziała prokurator Karolina Staros.

Prokurator Karolina Staros dodała też, że na razie jest za wcześnie, aby rozmawiać o przebiegu samego wypadku. Trwają czynności ustalające.

Jeśli chodzi o przebieg samego wypadku, z czyjej to winy itd., to na razie jest za wcześnie, by o tym mówić. Trwają ustalenia - mówi Staros.

