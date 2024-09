Smolasty w ostatniej chwili odwołał koncert! Musi zapłacić karę

34-latka faworytką "The Voice of Poland"! "Brylant na polskiej scenie muzycznej"

Smolasty wygwizdany na koncercie

Smolasty jest obecnie jednym z najpopularniejszych raperów na polskiej scenie muzycznej. Jego piosenka "Zanim zajdzie słońce" nagrana wspólnie z Dodą szybko stała się hitem. Niedawno premierę miał utwór nagrany z inną polską gwiazdą pop - Sylwią Grzeszczak.

29-latek koncertuje po całym kraju, pojawia się również na telewizyjnych festiwalach muzycznych. Młody raper od kilku tygodni jest w nieustannej trasie koncertowej. Niedawno występował podczas Festiwalu Ognia i Wody w Nysie. Po wydarzeniu w sieci pojawiło się nagranie, na którym można zobaczyć, jak raper wchodzi na scenę i mówi zgromadzonym fanom, że nie jest w stanie zaśpiewać.

Nie trudno się domyśleć, że nie zostało to dobrze przyjęte przez zgromadzoną na miejscu widownię. Dodatkowo, raper pojawił się na imprezie spóźniony o dwie godziny. Ostatecznie zdecydował się dokończyć występ, ale w bardzo słabym stylu. I przy "akompaniamencie" gwizdów.

Zachowanie rapera wywołało oburzenie w sieci, ale znalazły się osoby, które wzięły go w obronę. Sam zainteresowany po kilku dniach opublikował nagranie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. Obiecał przy tym, że obecny sezon zagra zgodnie z planem. Złożył przy tym obietnicę, że wróci do Nysy i zagra darmowy koncert. Wygląda na to, że do listy będzie musiał dodać kolejne miasto.

Zobacz również: Wszyscy żyją "wybrykiem" Smolastego! Mandaryna broni artysty

Smolasty w ostatniej chwili odwołał koncert

W sobotę, 7 września, miał wystąpić w Konstantynowie Łódzkim. Podczas święta miasta zaśpiewali Oskar Cyms i Sylwia Grzeszczak. Jednak o godzinie 20 zamiast rapera na scenie pojawili się prowadzący, którzy poinformowali, że kilka minut wcześniej Smolasty odwołał koncert.

Sorry. Mimo że wczoraj dał koncert w innym mieście. Dowiedzieliśmy się 10 minut temu. Wczoraj zagrał w Bydgoszczy, a dzisiaj nie pojawi się w Konstantynowie. (...) Smoła, jeśli to zobaczysz, naprawdę ci bardzo dziękujemy. To proszę państwa świadczy o braku profesjonalizmu i braku szacunku do widowni. Jest nam bardzo przykro, że musimy w ten sposób zakończyć obchody urodzin. Mamy nadzieję, że koncerty Oskara Cymsa i Sylwii Grzeszczak, znakomitych artystów wynagrodziły wam brak Smolastego - można usłyszeć na nagraniu opublikowanym na profilu miasta.

Publiczność zareagowała na tę wiadomość gwiazdami i buczeniem. Krytyczne komentarze pojawiły się również pod postami na social mediach Smolastego. "Pełen profesjonalizm odwołując koncert w Konstantynowie Łódzkim na 15 minut przed", "Sztos koncert szkoda ze odwołany 15 min przed po raz drugi", "A ja dalej czekam z Konstantynowie na koncert, który odwołałeś" - napisali internauci.

Jak informuje portal Glamrap.pl, jeszcze kilka dni temu burmistrz Konstantynowa, Robert Jakubowski, mówił, że jest w stałym kontakcie z managerem Smolastego i nic nie wskazywało na to, że koncert się nie odbędzie.

Co grozi artyście za niestawienie się na imprezie? Glamrap powołując się na lokalne media twierdzi, że artysta musi zapłacić 50 tysięcy kary. Według medialnych doniesień gaża za 35-minutowy występ Smolastego wynosi 35 tysięcy. Z kolei według Norbiego stawka za koncert wzrasta do 135 tysięcy.

Zobacz również: Ujawniamy zarobki gwiazd! Rodowicz, Chylińska i wielu innych

Piekło zamarzło! Edyta Górniak i Justyna Steczkowska ruszają we wspólną trasę koncertową. Razem wyjadą do USA! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Smolasty rozbił auto za prawie 2 mln zl