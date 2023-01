Smutna Julia Wieniawa z torbą za 9 tys. buszuje w tanim sklepie. Kupuje garnki razem z bielizną? [ZDJĘCIA]

Załamany Michał Wiśniewski błaga Was o pomoc! Jego mama trafiła do szpitala

Julia Wieniawa pojawiła się ostatnio w warszawskim centrum handlowym, by pobuszować po sklepach. Najwięcej czasu spędziła w popularnym dyskoncie, w którym oprócz tanich ubrań można też kupić naczynia, garnki czy zabawki dla psów. I to właśnie te towary najbardziej interesowały Julkę. Aktorka postanowiła rozpieścić swojego słodkiego pieska rasy capavoo i przynieść mu do domu kilka niezbyt drogich zabawek. Rozejrzała się też wśród akcesoriów do domu. Jej uwagę przykuły szklanki. Na chwilę zatrzymała się też na dziale z bielizną.

Nie była za to zbyt zainteresowana ubraniami. Wieniawa nosi bowiem te z najwyższej półki – na zakupach miała na sobie płaszcz wart grubo ponad tysiąc złotych i torebkę marki Fendi, za którą musiała zapłacić aż 9 tys. zł. W sklepie z tanią odzieżą raczej nic by dla siebie nie znalazła.

