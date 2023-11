Smutna przeszłość Klaudii Halejcio. Żyła w skrajnej biedzie, jeździła na kolonie z Caritasem. Nie uwierzycie, jak pomagała rodzicom

Klaudia Halejcio żyła w skrajnej biedzie. Jeździła na wakacje z Caritasem. Do dziś to ukrywała!

Dziś jej życie przypomina bajkę. Media często podkreślają, że warszawska willa, w której Klaudia Halejcio zamieszkała wraz z narzeczonym, jest warta aż 9 mln zł. Klaudia świetnie zarabia w internecie, a dzięki swojej zjawiskowej urodzie jest często angażowana do reklam. Nosi ubrania od światowych projektantów, a ceny jej torebek i butów przyprawiają o zawrót głowy. Jeździ też luksusowymi samochodami, o których zwykły śmiertelnik może tylko pomarzyć.

Ale nie zawsze tak było. Klaudia Halejcio do niedawna ukrywała, że wychowywała się w biednej rodzinie.

- Moi rodzice nie mieli pieniędzy. Bardzo ciężko pracowali fizycznie. Cała moja praca, to, gdzie jestem, to był pomysł na to, żeby im pomóc – wyznaje Klaudia w podcaście „Mamy tak samo” Natalii Hołowni i Martyny Wyrzykowskiej.

Klaudia Halejcio pracuje od 4 roku życia

Jako czterolatka zaczęła zarabiać w reklamach, a gdy podrosła, chodziła z mamą do jej pracy.

- Już jako nastolatka pomagałam mojej mamie. Byłam gwiazdą, grałam w serialach, a jeździłam z nią po domach i pomagałam jej sprzątać, żeby ona szybciej skończyła, żeby ją ręce nie bolały – opowiada wzruszona.

I choć praca od dziecka była męcząca, Klaudia bardzo doceniała to, co ją spotyka.

- Nigdy nie wyjechałabym na wakacje, gdyby nie możliwość jechania na kręcenie reklamy, gdzie plan wygląda bajecznie i jedziesz do pięknego miejsca. Ja jeździłam na kolonie z Caritasem. Pierwszy raz w życiu to mogę powiedzieć. Tak wyglądało moje dzieciństwo... – mówi Klaudia Halejcio.

Spodziewalibyście się?