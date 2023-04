Ale ma samochód!

Klaudia Halejcio wozi się Lamborghini za 2 mln złotych! Dobrała auto pod kolor butów [ZDJĘCIA]

Paweł Mrowiec | deck 4:20

Taka to pożyje. Klaudia Halejcio (33 l.) nie tylko mieszka w willi za 9 mln złotych, ale wozi się po mieście luksusowym sportowym autem, które na każdym zrobi wrażenie. Celebrytka dobiera nawet kolor butów do swojej fioletowej strzały. A może to auto dobiera do butów?