Smutna wiadomość potwierdzona. Małgorzata Ohme rozstała się z partnerem

To już 10 lat jak nie ma z nami Grzesia ze "Złotopolskich". Żył samotnie, zginął tragicznie

Gruba afera gwiazdy "M jak miłość"! Joannę Kuberską pomylili z Mają Bohosiewicz! "To już nie jest śmieszne!"

Szokujące wyznanie Kubickiej! Chodzi o jej figurę. To dlatego tak wygląda

79-letni Olbrychski planuje kolejny ślub! Przełamie nawet niechęć do Kościoła

Trudny czas Ohme. Rozstanie z partnerem to prawda

Małgorzata Ohme jest psycholożką, która stała się sławna za sprawą śniadaniówki TVN. To w tej stacji witała co rano widzów u boku Filipa Chajzera. Rozstanie z TVN było dla prezenterki ciosem i jak sama mówi, bardzo to przeżyła. Teraz w jej życiu kolejna smutna wiadomość, gwiazda polskiej psychologii właśnie rozeszła się z partnerem.

Łzy po TVN otarł Polsat

Aktualnie Ohme udziela się zawodowo w nowej śniadaniówce Polsatu. Psycholożka ma być zapraszana jako ekspert od związków, rodziny i wychowania dzieci. Co ciekawe, w swoim pierwszym wejściu na antenę "Halo, tu Polsat" Ohme zajęła się tematem trwałości wieloletnich związków. W ostatniej odsłonie doradzała o czym należy, a o czym nie wolno rozmawiać ze swoimi dziećmi.

Plotki o rozstaniu Ohme z partnerem jako pierwszy potwierdził "Świat gwiazd". Informator twierdził, że stało się to już 2 miesiące temu, a "Małgosia bardzo to przeżyła". Koniec związku z Danielem nie oznacza jednak, że byli kochankowie przejdą na wojenną ścieżkę. Wręcz przeciwnie, Ohme i Daniela Welfela łączą wspólne projekty, a także pies, którego mają zamiar nadal razem wychowywać.

"Dalej będziemy się widywać"

Tak, to prawda, nie jesteśmy już razem. Rozstaliśmy się w przyjaźni, bardzo dobrze sobie życzymy i dalej nawzajem się wspieramy. Mamy wspólnego psa, którym oboje będziemy się opiekować, także dalej będziemy się widywać i spotykać. To nie jest tak, że o tym nie myślę, ale obecnie mam wiele spraw na głowie i staram się na nich skupić.

A jeszcze rok temu było tak pięknie...

A jeszcze rok temu Małgosia Ohme pokazywała się ze swoim ukochanym na zdjęciach. Na Instagramie gwiazda pisała, że jest z nim szczęśliwa a fotki pokazywały, iż tak jest istotnie. Wtulona w silne ramię młodszego Daniela psycholożka wyglądała na całkowicie "rozanieloną". Welfel pomagał Ohme przy produkcji cyklu #Kafka'15, podczas którego psycholożka łączyła się z na żywo z fanami. Z jego konta na Facebooku wynika, że w przeszłości sam prowadził konsultacje psychologiczne w poradni stworzonej przez Instytut Rozwoju Emocji. Co ciekawe, Daniel Welfel i Małgorzata Ohme znali się już od pewnego czasu. W maju br. Daniel zorganizował dla ukochanej lot paralotnią.

Teraz niestety po wielkiej miłości zostały piękne wspomnienia. I pies, którego na pewno Małgosia i Daniel nadal będą kochać nad życie. Życzymy obojgu szczęścia na nowej drodze życia!

Sonda Lubisz Małgorzatę Ohme? Tak, jest świetna! Nie jest w moim typie.