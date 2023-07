Wtulona Ohme zakochana w młodszym?! Wiemy, kim jest ten przystojniak

Nie do wiary, jaką pracę właśnie zaczyna Joanna Liszowska! Zmieniła się nie do poznania. Co się stało z jej włosami?!

Małgorzata Ohme ma nowego partnera? Dziękuje mu za to, że jest

Małgorzata Ohme znalazła swoją miłość?! Jej wpis na Facebooku, okraszony wymownym serduszkiem, zdaje się nie pozostawiać wątpliwości. Zwolniona niedawno z programu "Dzień dobry TVN prezenterka pochwaliła się przystojnym mężczyzną. - To z Nim robię Kafki, to z Nim piję kawki. Medytuję, tańczę i czytam książki. Wymyślam, dzielę się, realizuję. Marzę, śnię i planuje. Rozmawiam i milczę. A piszę o tym, bo jestem Mu wdzięczna. Że Jest - napisała podekscytowana Małgorzata Ohme i dodała wiele mówiący hashtag "#naszedobreżycie". Fani cieszą się szczęściem psycholożki, która znakomicie radzi sobie po odejściu z TVN - jej wywiad z Dominiką Gwit odbił się szerokim echem w świecie show-biznesu. "Aż się ciepło robi na sercu jak się na Was patrzy. Dużo serdeczności dla Was i pysznej Kafki dla nas" - napisała jedna z użytkowniczek Facebooka. "Cudownie, niech ta dobra energia Was nie opuszcza" - skomentowała inna internautka.

Kim jest Daniel Welfel? Do niego tuli się Małgorzata Ohme

Małgorzata Ohme jeszcze niedawno zaręczona była z Rafałem Jakóbiakiem. W celebryckim świecie jednak huczało od plotek o ich rozstaniu. Teraz psycholożka chyba przecięła wszelkie wątpliwości. Kim jest mężczyzna ze zdjęcia z Małgorzatą Ohme? To młodszy o 5 lat od 44-letniej dziennikarki Daniel Welfel. Mężczyzna pomaga Małgorzacie Ohme przy produkcji cyklu #Kafka'15, podczas którego psycholożka łączy się z fanami. Z jego konta na Facebooku wynika, że w przeszłości prowadził konsultacje psychologiczne w poradni stworzonej przez Instytut Rozwoju Emocji. Co ciekawe, Daniel Welfel i Małgorzata Ohme znają się już od jakiegoś czasu. Mężczyzna w maju W maju mężczyzna zorganizował dla ukochanej (?) lot paralotnią. - Dziękuję za ten prezent. Najpiękniejszy - pisała uradowana się psycholożka.

