To informacja, której nikt się nie spodziewał. Stanisława Celińska, legenda polskiej sceny, aktorka, piosenkarka, poetka emocji, zmuszona była odwołać trzy koncerty zaplanowane na czerwiec.

Stanisława Celińska na swoim profilu na Facebooku wydała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowałam, że nie pojawi się na scenie w serii czerwcowych koncertów. Przyczyną są problemy ze zdrowiem gwiazdy, które skłoniły ją do chwilowego wycofania się z trasy koncertowej.

Oświadczenie Stanisławy Celińskiej

Drodzy widzowie, pragnę państwa poinformować, że koncerty: w Świebodzinie 10 czerwca, Kostrzynie nad Odrą 11 czerwca i Szczecinie 12 czerwca, które zostały odwołane z powodu moich problemów zdrowotnych, odbędą się: 4 września Świebodzin, 5 września Kostrzyn nad Odrą, 6 września Szczecin. Serdecznie państwa zapraszam. Obecnie nabieram sił, a państwu życzę udanych wakacji i do zobaczenia. Wasza Stasia.

Aktorka opatrzyła post zdjęciem, na którym w ogrodzie bawi się ze swoimi psami. Urocza fotka daje nadzieję na poprawę stanu zdrowia Stanisławy Celińskiej.

Stanisława Celińska na scenie zostawia zawsze "całą siebie", teraz musi na chwilę zatroszczyć się o siebie. Fani artystki zareagowali natychmiast. Są zaniepokojeni, przesyłają swoją jej moc ciepłych życzeń powrotu do zdrowia.

Zdrówka, pani Stasiu, jesteśmy z Panią! Będzie dobrze – czekamy z otwartymi ramionami.

Pani głos to dla mnie terapia – niech teraz Pani też odpocznie!

Choć odwołane koncerty Celińskiej to cios dla jej fanów, nikt nie mówi tu o pożegnaniu. Wręcz przeciwnie – daty wrześniowych występów już zostały ogłoszone. Stanisława Celińska powróci do publiczności 4 września w Świebodzinie, dzień później w Kostrzynie nad Odrą i 6 września w Szczecinie.

Fani nie mają wątpliwości: warto poczekać. Bo Stasia to dla nich nie tylko artystka – to emocja, prawda, ktoś bliski. Jej koncerty to coś więcej niż muzyka – to spotkanie dusz.

