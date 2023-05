Smutny grób polskiego piosenkarza oraz zabawne epitafia. Niezapomniani [WIDEO]

Oryginalne groby na Powązkach Wojskowych

Waldemar Świerzy (1931-2013), artysta plastyk. Na jego grobie widnieje epitafium "Tu leży zawsze świerzy".

Maciej Zembaty (1944-2011), poeta, piosenkarz, satyryk, tłumacz. Zmarł na atak serca. Ma jeden z z najmniejszych grobów znanych osób na cmentarzu.

Wiesław Rosocha (1945-2020), grafik. Na jego grobie można zobaczyć rzeźbę psa.

Tomasz Stańko (1942-2018), muzyk jazzowy, trębacz. Zmarł na raka płuc w szpitalu onkologicznym w Warszawie. Jego pogrzeb miał charakter świecki. Na grobie widać wielką tubę.

Kamila Skolimowska (1982-2009), mistrzyni olimpijska w rzucie młotem z Sydney. Zmarła niespodziewanie 18 lutego 2009 w czasie zgrupowania polskich lekkoatletów w Portugalii. Zasłabła podczas treningu i w trakcie transportu do szpitala w Vila Real de Santo António stanęło jej serce. Niestety pomimo godzinnej reanimacji zmarła. Przyczyną zgonu był zator tętnicy płucnej spowodowany nierozpoznaną zakrzepicą. Na tablicy nagrobnej została wypisana inskrypcja: Odchodzimy wtedy, kiedy lepsi już nie możemy być. Jest także rzeźba młociarki wykonującej rzut.

Tadeusz Łomnicki (1927-1992), wybitny aktor. Zmarł na atak serca, w czasie jednej z prób do sztuki Król Lear w Teatrze Nowym w Poznaniu. Był bratem reżysera i scenarzysty Jana Łomnickiego (1929-2002) - Stare Powązki, ojcem operatora filmowego Jacka Łomnickiego (1951-2009) - Cm. Północny. Aktor był pięciokrotnie żonaty. Jego ostatnią żoną była pisarka i teatrolog Maria Bojarska, młodsza o 26 lat. Na jego grobie postawiono pomnik złożony z kolumn.

Maciej Kozłowski (1957-2010), aktor. W 2005 r. chcąc oddać krew w ramach kampanii Krewniacy, Kozłowski dowiedział się, że jest zakażony wirusem zapalenia wątroby typu C. Pomimo choroby pozostawał aktywny zawodowo. Zmarł na raka wątroby. Na jego grobie widnieje motyw małych ptaszków.

Michał W. (1973-2012), fan motoryzacji - grób z samochodzikami

Juliusz Janicki (1931-2011), reżyser, scenarzysta i aktor. W latach 1996-2002 był dziekanem Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Grób z nadszarpniętą taśmą filmową.

płk Józef Wroński (1923-1979) - rzeźba jamnika

Zofia Pociłowska-Kann (1920-2019), rzeźbiarka, portrecistka, konserwatorka dzieł sztuki, poetka. Członkini Związku Walki Zbrojnej, skazana przez Gestapo na karę śmierci, więźniarka Pawiaka i obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Najważniejsze dzieło - obelisk ku czci ofiar Pawiaka w Warszawie.

Andrzej Kieruzalski (1928-2017), plastyk, lalkarz, instruktor harcerski, twórca zespołu dziecięcego "Gawęda". Żołnierz Szarych Szeregów, jeden z pierwszych kawalerów Orderu Uśmiechu. Na grobie ma piękny witraż. Z żoną Barbarą (1930-1992) miał syna Błażeja (1950-2020) - pochowani na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.

Stare Powązki

Wiesława W. (1955-2002) - grób z nowoczesną konstrukcją typu "żaglowiec".

Jędrzej Węgłowski (1789-1861) - generał-major artylerii wojsk rosyjskich. Z żoną Karoliną z domu Üblak (Iblak) miał syna mjr. Dionizego Adama Węglowskiego (1822-1881) oraz córki Ludwikę Zaborską (ur. 1824-1902), Antoninę (ur. 1825) oraz Florentynę Hermann (ur. 1827). Był wynalazcą żelaznej lawety fortecznej. Była to pierwsza żelazna laweta w armii rosyjskiej i znalazła zastosowanie w artylerii nadbrzeżnej i fortecznej w 1846. Pochowany w grobie ze swoim praprawnukiem, ppłk. Stanisławem Węglowskim (1906-1967) - żołnierzem podziemia w czasie II wojny światowej, porucznikiem piechoty Wojska Polskiego (1934), podpułkownikiem Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W trakcie Akcji "Burza" był jednym z dowodzących siłami 15 pułku piechoty AK "Wilków" w ataku na Puławy dnia 26 lipca 1944 roku. W sierpniu 1944 został aresztowany przez NKWD i uwięziony był jako Stanisław Romaniecki w areszcie w Lublinie, następnie przewieziony do aresztu w Charkowie, gdzie przebywał do 1946, skąd przenoszony był do kolejnych obozów na terenie ZSRR. W listopadzie 1947 repatriowany do Polski i po zwolnieniu z obozu przejściowego wyjechał do Gdańska. W lipcu 1952 roku aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Bity, torturowany i więziony w kilku więzieniach. Skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Wyszedł po amnestii w 1956 roku. W 1863 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego zatwierdziła darowiznę 5% od summy 300 rubli darowanych przez Jędrzeja Węglowskiego na utrzymanie w porządku jego grobu. Stało się to z przedłożenia Rządowej Komisji Sprawiedliwości. Na ich grobie postawiono wielką armatę.

Pusty grobowiec z rzeźbą kobiety w kapeluszu i szpilkach

Adolf Dygasiński (1839-1902), powieściopisarz. Nagrobek z oryginałem rzeźby psa Według informacji z oficjalnej strony internetowej Muzeum Łazienki Królewskie: przedstawia śpiącego wyżła Asa, bohatera noweli Adolfa Dygasińskiego. To odlew rzeźby psa z 1903 r. autorstwa Czesława Makowskiego, który jest także twórcą brązowego popiersia pisarza na wysmukłym cokole, u stóp którego znajduje się brązowa rzeźba Asa. Czesław Makowski (1873-1921) także pochowany jest na Starych Powązkach.

Jacek P. (1989-2011) ps. Vanucci. Na jego grobie postawiono figurkę motocyklisty

Symboliczny grób Leszka Sz. (1933-1939). Jest to mogiła ku czci poległych dzieci w czasie II wojny światowej.

Grób rodziny Stołyhwo - widnieje tu pomnik z rycinami prehistorycznych zwierząt. Spoczywa tu m.in. Jan Stołyhwo (1851-1934), ojciec słynnego antropologa, prof. Kazimierza Stołyhwo (1880-1966) - Cmentarz Salwatorski w Krakowie.

Mogiła Lusi Raciborowskiej (1899-1917) z piękną rzeźbą młodej kobiety i sarkofagiem. Autorem pomnika był włoski rzeźbiarz, Donato Barcaglia. Identyczny nagrobek znajduje się na cmentarzu w Menton na Lazurowym Wybrzeżu. Pochowana jest w nim 27-letnia Janina Lewandowska.

Grób Wietnamczyka Lu'u Anh (1955-2020)

Cmentarz Bródnowski

Dorota Sz. (+52 l.) ma bardzo oryginalne epitafium na grobie. W 11 punktach wymieniono to co kochała najbardziej. Znalazły się tu m.in. cukierki eukaliptusowe, ziemniaki z mizerią i koperkiem i zimna tequila.

Maciej Tahiro M. (1970-2006) - na grobie młodego Roma, który zmarł tragicznie, widnieje jego podobizna ze złotym łańcuchem i sygnetem oraz mercedes.

Inne cmentarze

Tenkesz Łakatosz (1970-2003) - na grobie Roma widnieje podobizna mercedesa - Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu. Łakatosz to nazwisko związane z Królem Romów, Piką Łakatoszem, który zmarł w 2017 roku w wieku 85 lat i został pochowany w złotej trumnie na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Grób rodziny Koral, przedsiębiorców związanych z produkcją lodów - Cmentarz w Nowym Sączu.

Beata (1968-2013) i Piotr (1966-2013) Ch. - Cmentarz Junikowo w Poznaniu. Mają epitafium nagrobne z humorem: "Na co się patrzysz? Też wolelibyśmy leżeć na plaży"

Władysław Dobrzański (1905-1975), muzyk - Cmentarz w Nowym Sączu - pianino. Pochowany jest tu także jego ojciec, dr Józef Dobrzański (1878-1946), adwokat

Stefan Michalski (1924-1996), Mistrz Międzynarodowy w brydżu - Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Grób w kształcie kart.