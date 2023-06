Smutny widok na grobie młodej aktorki, która wskoczyła do Wisły. Niezapomniani

Nie wierzymy w to, co widać!

Nowy Cmentarz Służewiecki ul. Wałbrzyskiej (4 ha, 1900 rok)

Katarzyna Łaniewska-Błaszczak (1933-2020) - aktorka znana z "Plebanii" i "Kogla-mogla". Jej pierwszym mężem był Ignacy Gogolewski (1931-2022), który miał ją zdradzić z Ireną Dziedzic (1925-2018). Para miała córkę Agnieszkę. W młodości należała do ZMP i PZPR. Potem wstąpiła do "Solidarności". Była kandydatką do Senatu z ramienia PiS w 2011 roku, przegrała jednak wybory z Barbarą Borys-Damięcką (1937-2023). Jej drugim mężem był Andrzej Błaszczak, zmarły w 2018.

Waldemar Baszanowski (1935-2011) - dwukrotny złoty medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów. Nasz najbardziej utytułowany sztangista w dorobku miał jeszcze pięć mistrzostw świata oraz sześć tytułów mistrz Europy. Był także dwudziestoczterokrotnym rekordzistą świata. Po zakończeniu kariery został trenerem i wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W klasyfikacji fachowego pisma „World Weightlifting” został uznany za trzeciego sztangistę wszech czasów (za Turkiem Naimem Suleymanoglu oraz Węgrem Imre Földim). 8 lipca 1969 roku miał wypadek samochodowy, w którym zginęła jego pierwsza żona Anita. W wypadku ranny został ich syn Marek, wówczas 6-letni. Druga żona Maria zmarła na raka w latach 80-tych. W 207 roku spadł z drzewa na swojej działce i złamał kręgosłup. Był niemal całkowicie sparaliżowany.

Janusz Wójcik (1953-2017) - w młodości piłkarz, potem trener i selekcjoner reprezentacji Polski. Z drużyną olimpijską zdobył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Przyczynił się do mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski dla Legii Warszawa w sezonie 1993/1994. Był także posłem Samoobrony. W 2006 roku został zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Potem policja zatrzymała go w związku z aferą korupcyjną, ustawianiem meczy Świtu Nowy Dwór, którego był trenerem. W 2014 roku został skazany za korupcję na dwa lata w zawieszeniu. Janusz Wójcik był żonaty z Krystyną, miał syna Andrzeja. Wystąpił w filmie "Chłopaki nie płaczą". Z Przemysławem Ofiarą wydał książkę "Wójt". W 2009 roku doznał ciężkiego urazu głowy, gdy poślizgnął się w domu i wpadł na ostry czubek czajnika, znajdującego się w tzw. kąciku arabskim. Kilka lat później na skutek ataku epilepsji doznał urazu głowy, który spowodował powstanie krwiaka. Zmarł 20 listopada 2017 w szpitalu po operacji, nie wybudziwszy się ze śpiączki farmakologicznej.

Hubert Antoszewski (1932-1999) - aktor-lalkarz. Najbardziej znany był jako Pan Cerowany (dobranocka z lat 60.) oraz smok Telesfor z "Pora na Telesfora" (program z lat 70.) i psa Pankracego z "Piątku z Pankracym" (program z lat 1978-1990). Antoszewski poruszał postaciami i użyczał głosu. W "Porze na Telesfora" pracował razem z Maciejem Damięckim i Zygmuntem Kęstowiczem (1921-2007), z którym pracował także w Pankracym. Po jego odejściu do programu dołączyli Tadeusz Chudecki i Artur Barciś. Po zdjęciu "Piątku z Pankracym" Antoszewski trafił do Domowego przedszkola. Niestety podpadł tam pewnej reżyser. Aktor pomylił bowiem głosy. Zamiast kotem poleciał Pankracym i stracił pracę. Załamał się po przejściu na przymusową emeryturę.

Halina Seroczyńska (1936-1965) - aktorka, zginęła śmiercią samobójczą, rzucając się z mostu do Wisły. Występowała w Teatrze Klasycznym w Warszawie, w latach 1963-65 w Teatrze Polskim w Poznaniu. Zdążyła zagrać w dwóch spektaklach telewizyjnych: "Kto z nas jest mordercą" i "Zaręczyny aktorki".

Edward Mikołajczyk (1940-2020) - dziennikarz, prezenter "Studia 2"

Stary Cmentarz Służewiecki ul. Fosa (1,5ha, powstał 1238 roku, odnowiony w 1839 roku)

Andrzej Piszczatowski (1945-2011) - aktor, najbardziej znany z serialu "Pierwsza miłość", "M jak miłość" czy "Zmiennicy". W czasie stanu wojennego był współtwórcą niezależnego Teatru Domowego. Od połowy lat 90. XX w. parał się reżyserią radiową, był autorem kilkudziesięciu słuchowisk.

Adam Iwiński (1958-2010) - reżyser serialu "M jak miłość", wystąpił nawet w kilku odcinkach jako aktor w epizodach. Był również II reżyserem w filmach "Pułkownik Kwiatkowski", "Tylko mnie kochaj", "Kronika wypadków miłosnych" czy "Jezioro Bodeńskie".

Krystyna Krahelska ps. Danuta (1914-1944) - poetka, harcerka, pielęgniarka, etnografka, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego. W latach 1936–1937 pozowała Ludwice Nitschowej do pomnika Syreny. Najbardziej znaną swoją piosenkę „Hej, chłopcy, bagnet na broń” napisała w styczniu 1943 dla żołnierzy „Baszty”. 1 sierpnia, podczas prowadzonego przez pluton od strony ul. Polnej ataku na budynek Domu Prasy przy ul. Marszałkowskiej 3/5 (m.in. siedziba redakcji i drukarni „Nowego Kuriera Warszawskiego”), w momencie ratowania rannego kolegi została trzykrotnie postrzelona w klatkę piersiową. Zmarła dzień później szpitalu powstańczym przy ul. Polnej 34.

Anna Halcewicz-Pleskaczewska (1947-1988) - aktorka. Zagrała w "Jowicie", "Stawce większej niż życie", czy "Popielcu". Dalszą karierę przerwała jej ciężka choroba nowotworowa. Na jej grobie znajdują się tylko inicjały nazwiska.

Piotr Figiel (1940-2011) - kompozytor, pianista i wokalista. Skomponował muzykę do takich filmów jak: "Con amore", "Przepraszam, czy tu biją?" i "Piłkarski poker". Jeśli chodzi o piosenki to skomponował melodię do "Powrócisz tu" Ireny Santor, "Dwadzieścia lat, a może mniej", "To był świat w zupełnie starym stylu" czy "Nie bójmy się wiosny".

Wanda Koczeska (1937-2008) - aktorka, żona dziennikarza telewizyjnego Macieja Znanieckiego herbu Krzywda (1936–2002), którego ojcem był poeta Juliusz Znaniecki (1908-1961) - zmarły śmiercią samobójczą w Nowym Jorku - pochowany na cmentarzu Columbia Gardens w Arlington, a dziadkiem socjolog Florian Znaniecki (1882–1958) - pochowany na cmentarzu Roselawn Champaign. Matka Juliusza, Emili z Szwejkowskich (1881-1915) zmarła w Chicago i została pochowana na katolickim cmentarzu Mount Olivet. Po jej śmierci Florian ożenił się z Eileen Markley, z którą miał córkę, socjolog Helena Znaniecką-Lopatę (1925-2003). Synem Koczeskiej jest Michał Znaniecki jest reżyserem operowym, którego mężem jest hiszpański ekonomista Jon Paul Laki. Wanda Koczeska zginęła w wypadku samochodowym pod Warszawą. Zagrała w takich produkcjach jak: "Klinika samotnych serc", "Determinator", "07 zgłoś się" i "Stawka większa niż życie". Jan Pęczek (1950-2021) i jego żona Jadwiga Bargiełowska-Pęczek (1943-2021). Aktor najbardziej znany z roli taksówkarza Zenka Grzelaka w "Barwach szczęścia". Grał także w "Oficerze", "Rysiu" i "Powidokach". Zmarł na nowotwór szpiku kostnego dwa miesiące po swojej żonie. Pochowani są razem w kolumbarium.