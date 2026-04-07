Sobowtóry gwiazd "Heated Rivalry" na randce! Shane i Ilya w prawdziwym życiu stali się viralem

Plebiscyty na kopie sławnych ludzi to zjawisko o długiej tradycji. Już na początku XX wieku Charlie Chaplin przegrał w konkursie na naśladowanie samego siebie. Podobne porażki w nowszych czasach zaliczyli Timothée Chalamet i Dolly Parton, która musiała uznać wyższość artystki drag queen. W 2015 roku w sieci brylował materiał stacji BBC, gdzie Adele wzięła udział w zmaganiach swoich sobowtórów. Dziś niesamowity rozgłos zyskało z kolei spotkanie wielbicieli hitu "Heated Rivalry".

Sukces "Heated Rivalry". Społeczność LGBT+ pokochała romans hokeistów

Wypuszczona w końcówce 2025 roku kanadyjska produkcja szybko zyskała globalną popularność. Rzesze widzów śledziły kolejne epizody "Heated Rivalry" (czyli "Gorącej Rywalizacji"), będącej ekranizacją książki autorstwa Rachel Reid. W centrum wydarzeń znajdują się profesjonalni gracze w hokeja: Kanadyjczyk Shane Hollander (grany przez Hudsona Williamsa) oraz obywatel Rosji, Ilya Rozanov, w którego wciela się Connor Storrie. Choć na lodowisku zawodnicy zaciekle ze sobą konkurują, poza nim budują więź ewoluującą od relacji czysto fizycznej do głębokiej miłości. Losy atletów podbiły serca użytkowników platformy HBO Max, gdzie polska premiera tytułu odbyła się 6 lutego.

Przedstawione losy sportowców wywołały entuzjazm wśród przedstawicieli społeczności LGBT+ i pozostałych widzów. Odbiorcy z wielką determinacją szukali dostępu do produkcji nawet w krajach, w których bywa to nielegalne oraz niebezpieczne. Telewizyjny hit został zakazany na terenie Rosji, z której zresztą w trakcie fabuły wyjeżdża jeden z hokeistów, aby ułożyć sobie życie z ukochanym.

Zawody dla sobowtórów w Waszyngtonie. Felix i Aram poszli o krok dalej

Reakcja miłośników formatu doprowadziła do szybkiego zaplanowania "lookalike competition", a więc zmagań mężczyzn imitujących hokeistów z "Heated Rivalry". Wydarzenie z udziałem sobowtórów miało miejsce w jednym z waszyngtońskich parków w Wielką Sobotę. Uczestnicy łudząco przypominający Shane'a i Ilyę prezentowali się tłumowi, a w trakcie zabawy doszło też do pocałunków. Zarejestrowane wideo w zawrotnym tempie zdobyło światową popularność w social mediach. Wyłącznie na instagramowym koncie prezenterki prowadzącej to spotkanie, klip odtworzono przeszło pięć milionów razy. Na tym jednak sytuacja się nie kończy.

Triumfatorzy, czyli model Felix Eller (jako Ilya) oraz Aram Matagi (jako Shane), zdradzili w sieci, że po odebraniu tytułów poszli na prawdziwą randkę. Zaciekawieni internauci szybko dopytali, czy panowie planują kolejne spotkanie.

"Zostań z nami" - odpisał krótko Felix.

Jak myślicie: "prawdziwi" Shane i Ilya dobrze do siebie pasują?

