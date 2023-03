Sonia Bohosiewicz SKOMPROMITOWANA w telewizyjnym show?! Widzowie są bezlitośni!

Sonia Bohosiewicz to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Widzowie kojarzyć ją mogą z takich kultowych produkcji jak: "Usta, usta" czy najnowszy serial Polsatu: "Rodzina na Maxa". Dużo mówi się też o jej prywatnym życiu. Ostatnio wystąpiła w programie "Ninja Warrior Polska", w którym uczestnicy próbują swoich sił w wyścigu po wyczynowym torze, gdzie muszą uporać się przeszkodami. Aktorce nie udało się niestety przejść toru i pokonała tylko jedną przeszkodę. Później zdecydowała się zrezygnować z dalszego udziału w wyścigu. Co ciekawe, przed startem nic nie wskazywało na porażkę Bohosiewicz. Aktorka mimo tremy i stresu była bojowo nastawiona do działania i w rozmowie z prowadzącą Karoliną Gilon mówiła: - Kiedy widziałam to w telewizji, wydaje się to być naprawdę banalnie proste, ale kiedy tu przyszłam okazuje się, że to wcale nie jest takie proste - wyznała chwilę przed występem.

Sonia Bohosiewicz zaliczyła wpadkę w "Ninja Warrior Polska". Kpią z jej występu!

Choć udział Bohosiewicz w show był stosunkowo krótki, to mówić o nim się będzie jeszcze przez jakiś czas. Nie brakuje także kąśliwych komentarzy internautów, którzy wylewają swoje złośliwości w komentarzach na TikToku i Instagramie. "To się popisała", "Wstyd i kpina", "Jaki dramat", "Ważne, że kasa się zgadza" - grzmią zniesmaczeni internauci.

Występem Soni Bohosiewicz zaskoczeni byli również sami prowadzący "Ninja Warrior Polska", którzy po jej występie skomentowali to w dość jednoznaczny sposób: Czy to był najkrótszy rejs przez tor "Ninja Warrior" w historii? - zapytali.

A Wy oglądaliście poczynania Bohosiewicz? Co sądzicie o jej występie?

