Sonia Bohosiewicz też ma leśną chatkę! A w niej? Luksusy! Ale na ten czajnik stać każdego

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-03-24 10:37

Sonia Bohosiewicz, podobnie jak kilka innych polskich gwiazd, jest dumną właścicielką leśnej chatki, chociaż może to określenie na oddaje całej prawdy, bo jest tam luksusowo. Gwiazda ostatnio w sieci pokazała swój dom, a wcześniej pochwaliła się sauną. Przy okazji internauci mieli okazję zerknąć na czajnik i toster gwiazdy. Okazuje się, że choć leśne lokum jest wykończone na bogato, to na te domowe sprzęty stać każdego. Ile kosztowały?

Sonia Bohosiewicz też ma domek na wsi

Sonia Bohosiewicz, podobnie jak Julia Wieniawa czy Agnieszka Dygant, zorganizowała sobie przytulny azyl w lesie pod Warszawą. Jest właścicielką leśnej chatki, a może raczej niewielkiej, luksusowej willi? Aktorka w sieci co jakiś czas pokazuje ujęcia z wnętrza swojego lokum, a jej siostra, Maja Bohosiewicz, jest nimi zachwycona. Nic dziwnego, zaprojektowała je lubiana przez gwiazdy Ola Ziarek.

Sonia jest osobą pełną energii, pasji i twórczej wrażliwości, dlatego chciałam, aby dom oddawał te cechy. Z jednej strony pojawia się tu harmonia i przytulność - przestrzeń sprzyjająca odpoczynkowi, a z drugiej strony - elementy zaskoczenia, które budują atmosferę artystycznej ekspresji - tłumaczyła projektantka w sieci.

Sonia uwielbia swój dom:

To domek na wsi, ale jednocześnie jest jak pudełko czekoladek. Każda przestrzeń kryje w sobie coś wyjątkowego.

Sonia pochwaliła się chatką i przy okazji pokazała... czajnik

Zdjęcia wnętrz domku aktorki pojawiły się na Instagramie pół roku temu i natychmiast zawojowały serca jej fanów. Domek jest ciepły, przytulny i ciekawie urządzony. Uwagę zwracają fotele o kubełkowej formie, jest też stół o nieregularnym kształcie. Nie można zapomnieć o ekstrawaganckiej, "spływającej" lampie. W listopadzie Sonia pochwaliła się też sauną, która zachęca do relaksu i znajduje się tuż przed domem gwiazdy.

JUŻ! To już czas rozpocząć saunowanie i morsowanie. Moja sauna z linii premium jest zrobiona specjalnie dla mnie przez firmę ze Śląska! Przywożą, wstawiają, podłączają i… JUŻ! A co niesie za sobą zdrowotnie, psychicznie, wspólnotowo saunowe misterium, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Czy trzeba? - pisała Sonia kilka miesięcy temu na swoim instagramowym profilu.

Teraz Bohosiewicz "zaprosiła" swoich wielbicieli "na kawkę". Przy okazji pokazała sprzęty domowe - czajnik i toster. Okazuje się, że wcale nie są drogie! Za czajnik w stylu vintage trzeba zapłacić 219 zł, a za toster 249 zł. 

To mój domek na wsi. Jestem dumna, że udało mi się tego dokonać. Mój, mój i tylko mój. Zapraszam na kawkę. Chodźcie do środka. Wiadomo - prowizorka jest najbardziej trwała. Dlatego długo gotowałam wodę w garnku, bo nie chciałam zagracać się przypadkowymi sprzętami. Nie lubię zagracać. Jak już, to żeby było takie ach - stwierdziła gwiazda.

Quiz dla dorosłych. Czy Twoja mama byłaby z Ciebie dumna? Test z wiedzy o sprzątaniu domu
Pytanie 1 z 10
Co jest najlepszym sposobem na usunięcie zaschniętego tłuszczu z piekarnika?
