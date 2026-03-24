Sonia Bohosiewicz też ma leśną chatkę! A w niej? Luksusy! Ale na ten czajnik stać każdego

Sonia Bohosiewicz też ma domek na wsi

Sonia Bohosiewicz, podobnie jak Julia Wieniawa czy Agnieszka Dygant, zorganizowała sobie przytulny azyl w lesie pod Warszawą. Jest właścicielką leśnej chatki, a może raczej niewielkiej, luksusowej willi? Aktorka w sieci co jakiś czas pokazuje ujęcia z wnętrza swojego lokum, a jej siostra, Maja Bohosiewicz, jest nimi zachwycona. Nic dziwnego, zaprojektowała je lubiana przez gwiazdy Ola Ziarek.

Sonia jest osobą pełną energii, pasji i twórczej wrażliwości, dlatego chciałam, aby dom oddawał te cechy. Z jednej strony pojawia się tu harmonia i przytulność - przestrzeń sprzyjająca odpoczynkowi, a z drugiej strony - elementy zaskoczenia, które budują atmosferę artystycznej ekspresji - tłumaczyła projektantka w sieci.

Sonia uwielbia swój dom:

To domek na wsi, ale jednocześnie jest jak pudełko czekoladek. Każda przestrzeń kryje w sobie coś wyjątkowego.

Sonia pochwaliła się chatką i przy okazji pokazała... czajnik

Zdjęcia wnętrz domku aktorki pojawiły się na Instagramie pół roku temu i natychmiast zawojowały serca jej fanów. Domek jest ciepły, przytulny i ciekawie urządzony. Uwagę zwracają fotele o kubełkowej formie, jest też stół o nieregularnym kształcie. Nie można zapomnieć o ekstrawaganckiej, "spływającej" lampie. W listopadzie Sonia pochwaliła się też sauną, która zachęca do relaksu i znajduje się tuż przed domem gwiazdy.

JUŻ! To już czas rozpocząć saunowanie i morsowanie. Moja sauna z linii premium jest zrobiona specjalnie dla mnie przez firmę ze Śląska! Przywożą, wstawiają, podłączają i… JUŻ! A co niesie za sobą zdrowotnie, psychicznie, wspólnotowo saunowe misterium, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Czy trzeba? - pisała Sonia kilka miesięcy temu na swoim instagramowym profilu.

Teraz Bohosiewicz "zaprosiła" swoich wielbicieli "na kawkę". Przy okazji pokazała sprzęty domowe - czajnik i toster. Okazuje się, że wcale nie są drogie! Za czajnik w stylu vintage trzeba zapłacić 219 zł, a za toster 249 zł.

To mój domek na wsi. Jestem dumna, że udało mi się tego dokonać. Mój, mój i tylko mój. Zapraszam na kawkę. Chodźcie do środka. Wiadomo - prowizorka jest najbardziej trwała. Dlatego długo gotowałam wodę w garnku, bo nie chciałam zagracać się przypadkowymi sprzętami. Nie lubię zagracać. Jak już, to żeby było takie ach - stwierdziła gwiazda.

