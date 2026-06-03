Spadliśmy z krzeseł, gdy dowiedzieliśmy się, gdzie Wiśniewski zabrał Mandarynę na pierwszą randkę. Tylko oni mogli to zrobić!

Niewiele dawnych gwiazdorskich związków wywołuje do dziś tak ogromne emocje jak małżeństwo Marty i Michała Wiśniewskich. Lider popularnej formacji Ich Troje oraz uzdolniona tancerka tworzyli na początku lat dwutysięcznych najchętniej opisywany przez prasę duet w kraju. Miliony Polaków śledziły ich codzienne zmagania w emitowanym na antenie TVN formacie "Jestem, jaki jestem", którego punktem kulminacyjnym stała się transmitowana na żywo bajkowa ceremonia zaślubin w szwedzkiej miejscowości Kiruna. Choć ostatecznie ich małżeństwo zakończyło się głośnym rozwodem, artyści potrafili zbudować po latach w pełni poprawne relacje oparte na wzajemnym szacunku.

Początki związku Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Zaskakujący start tej znajomości doskonale wpisuje się w klimat ich całego, szeroko komentowanego przez media życia. Archiwalne wywiady sugerowały już wcześniej, że pierwsze oficjalne spotkanie znanej pary miało miejsce w domu publicznym. Wokalistka postanowiła niedawno odnieść się do tych intrygujących rewelacji podczas rozmowy z przedstawicielem portalu Eska.pl, kategorycznie potwierdzając prawdziwość tamtych krążących od lat doniesień oraz szczegółowo wyjaśniając powody tak nietypowego wyboru miejsca.

Pierwsza randka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

Okazją do snucia tych barwnych wspomnień była niedawna obecność artystki podczas gali See Bloggers zorganizowanej w Łodzi. Warto zaznaczyć, że to właśnie w tym mieście rozpoczęła się cała romantyczna historia z byłym mężem i ojcem jej pociech. Podczas krótkiego wywiadu przeprowadzonego przez Maksa Kluziewicza z serwisu Eska, gwiazda ostatecznie rozwiała wszelkie wątpliwości i przyznała się do spędzenia pierwszej randki w domu publicznym.

Tak, to prawda, niestety, bo nic nie było otwarte, a chcieliśmy jeszcze porozmawiać. Nie chcieliśmy siedzieć na krawężniku, więc poszliśmy sobie, tak. Widzisz, tak właśnie wyglądało nasze życie - podsumowała ze śmiechem wokalistka.

Wszystko wskazuje na to, że ta nietypowa anegdota to zaledwie mały urywek z długiej listy szalonych historii, jeśli chodzi o barwne perypetie i przygody z czasów największej popularności tej nietuzinkowej pary.

Sylwester z Dwojka MANDARYNA