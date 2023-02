Kamila i Stanisław to uczestnicy 8. edycji "Rolnik szuka żony", którzy ostatecznie nie znaleźli miłości w programie. Rolniczka zaprosiła do swojego gospodarstwa trzech kandydatów i pod koniec sezonu zdecydowała, że chce rozwijać znajomość z Adamem. Niestety, jeszcze w trakcie trwania programu Kamila postanowiła odrzucić mężczyznę. Z kolei Stanisław pożegnał wszystkie kandydatki tego samego dnia. Mężczyzna od początku trzymał dystans i nie potrafił otworzyć się przed kamerą. Widzowie nigdy nie dowiedzieli się, co tak naprawdę sądził o paniach, które zaprosił do swojego pałacu. Po zakończeniu programu rolnik podobno wszedł w relację z kobietą niezwiązaną z produkcją i zniknął z mediów. Z kolei Kamila aktywnie udzielała się na Instagramie, ale milczała na temat swojego życia uczuciowego.

Kamila i Stanisław z "Rolnik szuka żony" są razem?! Stanisław uciął plotki

Internauci nie przestają spekulować na temat relacji Stanisława i Kamili. Para kilkakrotnie pojawiła się razem na zdjęciach, m.in. podczas urodzin Elżbiety. Niektóre portale donosiły również, że między tą dwójką jest chemia, ale chcą utrzymać swój związek w tajemnicy. Spekulacje o związku tak bardzo zirytowały Stanisława, że w końcu przerwał milczenie i reaktywował swój profil w mediach społecznościowych. Zapowiedział jednak, że chce tylko rozwiać plotki i nie zamierza zostawać instagramerem.

- Czy jesteś z Kamilą z "Rolnik szuka żony"? - zapytał jeden z użytkowników.

- Zakończmy ten temat raz na zawsze. Nie byłem, nie jestem i nie będę - odpowiedział.

Stanisław ironizował, że może dobrym pomysłem byłoby wytatuowanie sobie tych słów na czole, aby uciąć plotki raz na zawsze…

