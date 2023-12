Małgorzata Ostrowska-Królikowska bardzo kochała swojego męża. Wybaczyła mu nawet zdradę, której owocem jest nieślubny syn Pawła Królikowskiego. Okazuje się, że chłopak traktowany jest jak pełnoprawny członek rodziny. - Nie będę komentować sprawy z szacunkiem do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Starszy mężczyzna zdobędzie serce Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Przełomowe wieści w sprawie gwiazdy "Klanu"

Wiadomo, że czas leczy rany. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, jak mówią karty, ma jeszcze szansę na nową miłość. - Pierwsza wychodzi karta umiarkowania, następna kapłana, rydwan i z przełożenia dziewiątka mieczy. Ona przedstawia się jako spokojna, ogarnięta życiowo kobieta, która nie potrzebuje żadnej nowej miłości. Ma spokój, strefę komfortu, w której nieźle się odnajduje. Panuje nad życiem, ma władzę, ma autorytet - mówi Mateusz z Matt Max Tarot.

Tarocista nie wyklucza jednak, że jakiś mężczyzna w życiu gwiazdy "Klanu" się pojawi. - Widzę u niej dużo podróży, rozwijania się. Partner mógłby jej tylko w tym przeszkadzać. Całkiem nieźle jej się żyje. Ale... w najmniej oczekiwanym momencie, podczas podróży służbowej - choćby podczas wyjazdu z teatrem do innego miasta - jest w stanie poznać faceta, który może być wysoko postawiony, o czym świadczy karta kapłana. To może być dyrektor lub ktoś ważny, starszy od niej. Tu musiałaby być osoba tak dojrzała emocjonalnie, że dopiero przy nim jest w stanie pomyśleć: "Jesteśmy w stanie stworzyć jakąś dojrzałą relację". Na pewno nie chce brać byle czego. Wie, czego chce. Mierzy wysoko - słyszymy.