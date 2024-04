Statuetki Osobowości i Sukcesy 2024 wręczone. Wśród nagrodzonych Ewa Błaszczyk, Dorota Goldpoint, Zenek Martyniuk i Doda! Kto jeszcze?

To był wyjątkowy wieczór obfitujący w wiele emocjonujących wydarzeń. Nie zabrakło akcentów muzycznych i barwnej części artystycznej. Kluczowym punktem gali było jednak wręczenie statuetek. Wśród nagrodzonych, jak co roku, znalazły się wybitne osobowości i ludzie sukcesu, firmy, produkty, usługi, miejsca. - Po raz kolejny powtórzę nasze motto: "Nie ten odnosi sukces, kto rano wstaje, ale ten, kto wstaje uśmiechnięty" - zaznaczył Mariusz Pujszo. Tegoroczni laureaci odebrali nagrody w następujących kategoriach: Osobowość Roku 2024, Sukces Roku 2024, Międzynarodowy Sukces Roku 2024, Osobowość Polskiego Internetu, Wybitna Osobowość Polskiej Medycyny, Wizjoner Roku 2024, Wybitna Osobowość Światowego Biznesu 2024, Wybitna Światowa Osobowość Roku 2024, Wyjątkowa Osobowość Polskiej Kultury.

Nagrodzone gwiazdy!

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.: Doda, Urszula Dudziak, Dorota Goldpoint, dr Barbara Jerschina, Katarzyna Bosacka, Ewa Minge, Ewa Błaszczyk, Magdalena Zawadzka, Małgorzata Potocka, Zenon Martyniuk, Andrzej Pągowski, Krzesimir Dębski, profesor Mirosław Ząbek, generał Mieczysław Bieniek, Sławomir Zapała i Magdalena „Kajra” Kajrowicz, Marcin i Ewelina Muszyńscy, Karolina Pisarek-Salla i Roger Salla, Dagmara Kaźmierska, Rafał Maserak, Krzysztof Diablo Włodarczyk, Katarzyna Kwiatkowska, Agata Załęcka, Magdalena Piekorz, Mieczysław Jurecki, Tomasz Zeliszewski.

- Każde wyróżnienie jest bardzo istotne, szczególnie dla osób, które są twórcami czegoś, więc docenienie w postaci takiej nagrody, zawsze jest cenne i motywujące. Te statuetki są przyznawane regularnie od 15 lat. Być wśród tak zacnych nazwisk jak Magdalena Zawadzka, Ewa Błaszczyk, czy całe grono profesorów medycyny to wielki zaszczyt. Wyróżnienie w kategorii Osobowość Roku 2024 ma dla mnie wyjątkowy charakter, ponieważ w tym roku przypada również jubileusz 10-lecia mojej marki. To bardzo przyjemne, kiedy w tak ważnym roku dostaje się tak szczególną nagrodę – powiedział „Super Expressowi” projektantka Dorota Goldpoint, która ubiera wiele gwiazd show-biznesu oraz prezydentową Agatę Kornhauser-Duda.

- To nie lada sukces, że od 15. lat organizujemy Galę Osobowości i Sukcesy. Cieszymy się, że grono naszych laureatów jest coraz większe. Tworzą je wspaniałe osobowości i firmy, które odnoszą sukcesy. To jedyna w Polsce gala, która łączy ludzi z różnych środowisk. Uważam, że to potrzebna i pożyteczna inicjatywa. Co ciekawe, 15 lat temu najwięcej nominowanych pochodziło z show-biznesu - byli to aktorzy, dziennikarze, sportowcy. W tym roku najwięcej mamy lekarzy. Żartuję sobie, że widocznie się starzejemy. Jak zwykle, wszystko odbywa się na luzie, w spontanicznej atmosferze - powiedział Mariusz Pujszo.

Czym jest sukces?

Każdy z nagrodzonych miał swoją definicję sukcesu i spoglądał na niego przez pryzmat własnych doświadczeń i zainteresowań. Laureaci z różnych dziedzin zgodnie podkreślali, że osobowość i sukces idą w parze. - Osobowość jest niezbędna, żeby osiągnąć sukces w tych drapieżnych czasach. W ciągu 15. lat przez Galę Osobowości i Sukcesy przewinęło się mnóstwo osób, które mają wyjątkową osobowość i sporo osiągnęły, nie tylko w biznesie, ale i w działalności charytatywnej. Podoba mi się, że Mariusz Pujszo wspiera ludzi sukcesu z całej Polski, nie tylko gwiazdy z Warszawy - powiedziała projektantka Ewa Minge. Można powiedzieć, że "osobowość i sukces" to drugie imię Doroty Rabczewskiej. - Mój największy sukces? To, że zachowałam zdrowie psychiczne i absolutny brak nałogów, żyjąc 20 lat w show-biznesie. Uważam, że porażka motywuje do największych sukcesów. Osobowości odmówić mi nie można, z tym się urodziłam i z tym umrę. To dar i przekleństwo. Z jednej strony skupiasz atencję wszystkich dookoła, bo masz magiczną, przyciągającą osobowość. Przy okazji jednak skupiasz też atencję, której nie chcesz. Wszyscy żyją twoim życiem, ekscytują się tym, co robisz, a to jest męczące - przyznała Doda.

Obdarowani nagrodami cieszyli się z trofeów i chwalili atmosferę wieczoru. - To piękna chwila dla artysty, kiedy jest doceniony i widzi, że to, co robi, ma sens i jest potrzebne. Jestem przeszczęśliwa. Dzięki swojej medialności mogę pomagać innym. To sukces! Podobnie jak to, że mając 80 lat czuję się fantastycznie i jestem w doskonałej formie - stwierdziła wokalistka Urszula Dudziak. - Byłem już wielokrotnie nagradzany. Dziś otrzymałem statuetkę dla Wyjątkowej Osobowości Polskiej Kultury. Nagrody bardzo cieszą w dwóch etapach - na początku kariery, kiedy dają kopa i pod koniec, kiedy utrwalają sympatię widzów i dają poczucie, że wciąż warto tworzyć. Każda taka nagroda jest ważna i fajna. Wielu moich przyjaciół, którzy niestety już odeszli, otrzymało nagrody pośmiertne. Artystom warto dziękować, kiedy mogą się z tego cieszyć. Nagrody są bardzo miłe, a wy kochajcie artystów - powiedział znany artysta grafik i plakacista, Andrzej Pągowski.

Galę Osobowości i Sukcesy 2024 poprowadzili Wioleta Wrzesińska i Daniel Klusek. Doborowe towarzystwo, miła dla ucha muzyka i pyszne jedzenie zapewniły gościom udany wieczór.

Dorota Goldpoint – ulubiona projektantka gwiazd opowiada o znaczeniu zmian w życiu kobiety i przyjaźniach z artystkami