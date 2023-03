Stępień wyznaje smutną prawdę o życiu celebrytów. "Jesteśmy hejtowani i niszczeni"

Magdalena Stępień wciąż nie może otrząsnąć się z tragedii, jaką była dla niej śmierć rocznego synka. Oliwierek przegrał walkę z wyjątkowo złośliwym typem nowotworu. Chłopiec był owocem jej związku ze znanym piłkarzem, Jakubem Rzeźniczakiem. Zdesperowana matka długo walczyła o jego życie. Zorganizowała też w sieci zbiórki na leczenie chłopca, przez co spotkała się z potężnym hejtem internautów, którzy wprost pisali, że to jego słynny tata powinien zapłacić za hospitalizację. Po śmierci maluszka na mamę Oliwiera nadal wylewała się potężna fala hejtu. Internauci żądali, by Magda rozliczyła się ze zbiórki, którą prowadziła w sieci. Ostatnio na jej instastory pojawiło się zdjęcie faktury za leczenie Oliwiera.

Teraz celebrytka zamieściła w sieci poruszający wpis, w którym poruszyła temat hejtu wylewającego się na znane osoby.

Bycie osoba publiczną (znaną) jest bardzo trudne. Każdego dnia jesteśmy wystawiani na ocenę innych ludzi, hejtowani, niszczeni, nikt z obserwujących nie widzi naszych zmagań, problemów. Ludzie widzą tylko to co chcą widzieć. Życie na świeczniku jest jak wystawianie się na publiczne obrzucanie błotem i hejtem. A gdy tylko publicznie poprosisz o pomoc, czy poskarżysz się, zniszczą Ciebie, doprowadzą do depresji (załamania) lub tragedii. Ilość hejtu naprawdę przytłacza. Trzeba sobie zdać sprawę, że po drugiej stronie telefonu naprawdę jest człowiek. My również mamy uczucia, lęki, zwątpienia i kompleksy. Nikt nie poczuje się lepiej gdy mu dowalimy. Czy Ty, internauto czujesz się z tym dobrze? Udostępniajcie ten post, niech idzie w świat i zatrzyma tę falę hejtu na ludzi, na wszystkich ludzi. Nigdy nie wiesz z czym zmaga się osoba, która jest po drugiej stronie i czy twój komentarz nie pogorszy sytuacji w której może ktoś obecnie już się znajduje ? A Ty pisząc kłamstwa, obrażając drugą osobę anonimowo, nie wiem drogi hejterzy czy zdajesz sobie sprawę jak możesz skrzywdzić drugiego człowieka - pyta Magdalena Stępień.