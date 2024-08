Stramowski zaliczył BANA na Instagramie. Aktor nęka ludzi?

Po rozwodzie z Katarzyną Warnke aktor Piotr Stramowski związał się z Natalią Krakowską. Gwiazdor jest też w bliskiej relacji z synem swojej obecnej partnerki.

Ostatnie dni spędzają we trójkę na wakacjach na Laurowym Wybrzeżu. Stramowski wrzucił na Insta post, w którym wyraził wdzięczność za to, że mogą te piękne chwile spędzać razem. W tym samym wpisie wyraził jednak także żal, że na wakacjach nie towarzyszy mu córka.

Dla mnie rodzina zawsze była i będzie najważniejsza, bo to ona kształtuje naszą przyszłość. Choć brakuje mi tu mojej córeczki, jestem wdzięczny za każdą chwilę spędzoną razem. To, co tworzymy wspólnie, to coś więcej niż codzienność – to miłość, wsparcie i nieustanne dążenie do tego, by każdy dzień był lepszy -