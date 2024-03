Straszna przypadłość Dagmary Kaźmierskiej. Woła Boga o pomoc! "Nie mam siły"

Dagmara Kaźmierska ma poważne problemy zdrowotne

Dagmara Kaźmierska to chyba najbarwniejsza postać najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Popularna celebrytka na parkiecie tańczy w parze z Marcinem Hakielem. Początkowo mówiło się, że tancerz nie jest zadowolony z tego, jaką partnerkę przydzieliła mu produkcja. Po trzech odcinkach "Tańca z gwiazdami" jednak widać między nimi "flow". Nie przekłada się to za to na postępy na parkiecie. W ostatnim odcinku Kaźmierska i Hakiel zdobyli najniższy wynik w klasyfikacji jury. Widzowie jednak zdecydowali, że z programu odpadła Małgorzata Ostrowska-Królikowska. i Kamil Gwara. Dagmara Kaźmierska w tańcu ma jednak trudniej niż inni uczestnicy. Po pierwsze gwiazda programu "Królowe życia" jest jedną z najstarszych uczestniczek show, po drugie - boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Dagmara Kaźmierska wypadek samochodowy

Celebrytka ujawniła prawdę w rozmowie z portalem Jastrząbpost.pl. Dagmara Kaźmierska woła Boga o pomoc! Celebrytka spytała została przez reporterkę o to, dlaczego nie wzięła udziału w imprezie, która odbyła się po ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami". - Nie mogę. Już widzisz, jak szłam (...) Widziałaś... Ja ledwo idę, jak kaczka. Nie mam siły. Modlę się, żeby wziąć zimną kąpiel, żeby wymoczyć te nogi i wyłożyć je do góry. Powoli jest tragedia - zdradziła Dagmara Kaźmierska, która poważnie podupadła na zdrowiu po wypadku samochodowym, do którego doszło w 2019 roku. - O mały włos już, by mnie nie było i bawilibyście się na mojej stypie. Ale jeszcze troszkę się ze mną pomęczycie. Buziaki i celebrujcie każdą chwilę życia, bo nigdy nic nie wiadomo... - pisała "Królowa życia". Dwa lata po wypadku nadal nie doszła do pełni sił. Dagmara Kaźmierska udzieliła wówczas wywiadu w "Dzień dobry TVN". - - Po wypadku już nie jest tak, jak było. Sprawność nie wróci, może być tylko gorzej. To jest kwestia, jak organizm będzie przyjmował starzenie się kości. Nie będzie lepiej. Idzie degradacja. Nie mam chrząstek stawowych, nie mam pięty, bo była zmiażdżona. Mam sztuczne więzadła, implanty. Ruch jest zachowany, jeśli chodzi o staw skokowy. Prawa noga jest natomiast do operacji, bo jest krzywa -mówiła "Królowa życia".

