Stroje uczestników Konkursu Chopinowskiego wywołały burzę w sieci. "Można przełączyć na Top Model"

Choć uwaga melomanów skupia się na dźwiękach fortepianu, w tym roku sporo emocji wzbudził... wygląd uczestników. Konkurs Chopinowski rozpoczął się 2 października i potrwa do 23 października. Na scenie Filharmonii Narodowej występują pianiści z całego świata, w tym 13 Polaków. Ich popisy można oglądać na żywo w internecie i w mediach społecznościowych, gdzie widzowie chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami.

Internauci komentują stroje pianistów. Kto ma rację?

Niektórzy internauci zwrócili uwagę, że tegoroczni uczestnicy Konkursu Chopinowskiego prezentują się skromniej niż w poprzednich edycjach. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, w których widzowie wyrażali żal, że stroje wykonawców nie są już tak efektowne jak dawniej.

Nie ośmielę się oceniać ani komentować niczyjej gry, ale chcę podzielić się spostrzeżeniem pozamuzycznym. Czy tylko ja mam wrażenie, że Konkurs Chopinowski przestał być podkreślany pięknymi, niezwykłymi kreacjami? Więcej kobiet wybiera proste, skromne sukienki lub spodnie

– napisała jedna z obserwatorek.

W podobnym tonie wypowiadały się inne osoby:

Dla mnie kreacja jest równie ważna jak to, co się prezentuje na scenie

Nie wszyscy jednak zgadzali się z taką opinią. W sieci pojawiło się też wiele głosów broniących uczestników. Według części widzów, najważniejszy w Konkursie Chopinowskim jest talent, interpretacja utworów i emocje, a nie wygląd artystów.

Na szczęście w tym konkursie chodzi o muzykę, a nie o wygląd. Zawsze można przełączyć na "Top Model", jeśli komuś brakuje szałowych kreacji

Już chyba lepiej oceniać grę niż wygląd, bo to o grę w tym konkursie chodzi

Ubiór już nie stanowi aż takiej wagi jak kiedyś. Wygodnie ma być, a potem w miarę elegancko

– komentowali internauci.

Muzyka czy moda podczas XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina?

Choć niektórzy żałują, że na scenie brakuje dawnych, eleganckich kreacji, większość widzów zgadza się, że Konkurs Chopinowski to przede wszystkim święto muzyki. Stroje, choć przyciągają uwagę, są tylko tłem dla artystycznych emocji i talentu pianistów, którzy zjechali do Warszawy z całego świata, by zmierzyć się z twórczością Fryderyka Chopina.

