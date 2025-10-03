Konkurs Chopinowski 2025 – harmonogram, etapy, transmisje. Gdzie oglądać na żywo?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-10-03 13:38

W czwartek, 2 października rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie, które od blisko stu lat gromadzi w Warszawie najwybitniejszych pianistów młodego pokolenia. Sprawdź pełny harmonogram, etapy i informacje o transmisjach.

  • XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbędzie się w dniach 2–23 października 2025 w Warszawie.
  • To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie, które od 1927 roku otwiera kariery pianistów.
  • Transmisje dostępne będą na YouTube, w TVP oraz w Polskim Radiu, dzięki czemu konkurs można śledzić na całym świecie.

Prestiż i historia Konkursu Chopinowskiego

Konkurs Chopinowski odbywa się w Warszawie od 1927 roku i jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych na świecie. To wydarzenie, które otwiera kariery i zmienia życie artystów – wystarczy wspomnieć takich zwycięzców jak Martha Argerich, Krystian Zimerman, Rafał Blechacz czy Seong-Jin Cho.

Organizowany co pięć lat, nieprzerwanie przyciąga uwagę melomanów, dziennikarzy i krytyków z całego globu. Dla pianistów udział w konkursie to nie tylko walka o nagrody, ale przede wszystkim ogromne wyróżnienie i szansa na występy na największych scenach świata.

Harmonogram XIX Konkursu Chopinowskiego 2025

  • 2 października – koncert inauguracyjny (20:00)
  • 3–7 października – I etap (sesje poranne od 10:00, wieczorne od 17:00)
  • 9–12 października – II etap (poranne od 10:00, wieczorne od 17:00)
  • 14–16 października – III etap (poranne od 10:00, wieczorne od 17:00)
  • 17 października – uroczystości 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina – „Requiem” Mozarta w Bazylice Świętego Krzyża (20:30)
  • 18–20 października – finał (codziennie o 18:00)21 października – gala wręczenia nagród i I koncert laureatów (19:00)
  • 22 października – II koncert laureatów (19:00)
  • 23 października – III koncert laureatów (19:00)

Gdzie oglądać i słuchać Konkurs Chopinowski 2025?

Organizatorzy zapewniają szeroki dostęp do transmisji: wszystkie przesłuchania i koncerty będzie można śledzić na żywo online na oficjalnym kanale Konkursu Chopinowskiego na YouTube, transmisje pojawią się także w polskiej telewizji publicznej (TVP Kultura, TVP1 podczas najważniejszych wydarzeń), całość wydarzenia transmitować będzie również Polskie Radio, które od lat towarzyszy Konkursowi. Dzięki transmisjom online i radiowym melomani z całego świata będą mogli przeżywać emocje z Warszawy w czasie rzeczywistym.

Dlaczego warto śledzić Konkurs Chopinowski?

Konkurs Chopinowski to nie tylko rywalizacja pianistów. To także święto muzyki klasycznej, wyjątkowa okazja, by usłyszeć młodych artystów, którzy w przyszłości mogą stać się światowymi gwiazdami. Prestiż wydarzenia sprawia, że każdy koncert i każdy etap śledzą tysiące słuchaczy, a nazwisko laureata trafia na czołówki światowych mediów muzycznych.

