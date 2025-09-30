Konkurs Chopinowski tuż, tuż, a tu taka wtopa! Wstyd na cały świat

W Warszawie przed startem XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina pomnik Chopina w Łazienkach Królewskich był zasłonięty, co wywołało oburzenie internautów.

Łazienki Królewskie poinformowały, że osłona wokół pomnika zniknie w najbliższych dniach, a pomnik będzie można podziwiać w trakcie trwania konkursu.

XIX edycja Konkursu Chopinowskiego, która rozpoczyna się 2 października i potrwa do 23 października, zgromadzi 85 pianistów z 20 krajów.

Pierwszy Konkurs Chopinowski odbył się w 1927 roku, a zawody odbywają się co pięć lat

Fryderyk Chopin zasłonięty przed... Konkursem Chopinowskim. Kuriozalna sytuacja w Warszawie

Wstyd na cały świat! Czymś oczywistym wydaje się być to, że zagraniczni melomani, którzy przyjeżdżają na XIX Konkurs Chopinowski, chcą zobaczyć pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Niestety ci, którzy postanowili do naszej stolicy przybyć kilka dni przed startem konkursu, musieli obejść się ze smakiem. Na pocieszenie zamiast monumentu turyści mogli sobie oglądać płachę lub prześcieradło, którym zakryty jest pomnik słynnego kompozytora. Żarty żartami, ale ta kuriozalna sytuacja niestety wystawia Polsce, w szczególnie Warszawie, fatalną opinię. Internauci nie kryją oburzenia.

Raz na pięć lat odbywa się Konkurs Chopinowski, na który zjeżdżają ludzie z całego świata. Ktoś wpadł na pomysł, że to jest właśnie ten moment, kiedy należy rozkopać Łazienki i zakryć pomnik Chopina. Co za piękny umysł

- ironicznie skomentował pan Andrzej. Na szczęście wczoraj (29 września) pojawił się komunikat, który jest dobrą wiadomością dla miłośników Fryderyka Chopina.

Jeśli bardzo chcemy - to się udaje, prawda? Osłona wokół pomnika pojawiła się wyłącznie na czas najbardziej pylących prac. I mamy dobrą wiadomość - w najbliższych dniach zniknie, a pomnik będzie można podziwiać w trakcie trwania Konkursu

- czytamy na profilu Łazienek Królewskich w mediach społecznościowych (cały wpis prezentujemy pod artykułem). Dobre i to.

Konkurs Chopinowski historia

Konkurs Chopinowski potrwa do 23 października. W XIX edycji weźmie udział 85 pianistów i pianistek z 20 krajów. Najwięcej przedstawicieli mają Chiny, których reprezentować będzie aż 29 artystów. Polaków wystąpi 13, tyle samo co Japończyków. Po raz pierwszy Konkurs Chopinowski miał miejsce w 1927 roku. Pianistyczne zawody odbywają się co pięć lat. W 2020 roku jednak z powodu pandemii zostały przełożone na kolejny rok. Konkurs wygrał Kanadyjczyk Bruce Liu. Za triumf otrzymał nagrodę główną w postaci złotego medalu i kwoty w wysokości 40 tys. euro. Drugie miejsce zajęli wspólnie Alexander Gadjiev (Włochy i Słowenia) i Kyōhei Sorita z Japonii. Najlepszy z Polaków - Jakub Kuszlik - uplasował się na czwartym miejscu.

