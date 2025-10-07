Koncert Chopinowski i skandal podczas występu Polaka! Internauci grzmią w komentarzach

Podczas koncertu w Filharmonii Narodowej wielu widzów oglądających transmisję online zwróciło uwagę na... zachowanie publiczności. Zamiast wsłuchiwać się w muzykę Chopina, słuchacze w internecie słyszeli kaszel, chrząkanie i różne odgłosy z sali.

Na czacie pod transmisją zawrzało:

Publiczność jest irytująca. Chłopak pięknie gra, a ciągle ktoś kaszle!,

Kaszlesz – zostań w domu, nie na koncert!,

W przerwie wszyscy kaszlą, jak w kolejce do lekarza!

Niektórzy "żartowali", że "na sali siedzą sami gruźlicy", inni apelowali, by konferansjerzy Konkursu Chopinowskiego zwracali uwagę tym, którzy przeszkadzają muzykom. Znalazły się jednak też głosy bardziej wyrozumiałe. Część internautów przypominała, że to koncert na żywo, a nie studyjne nagranie, więc różne dźwięki są nieuniknione.

Lepiej kaszleć w przerwie niż w trakcie utworu. Jesteśmy tylko ludźmi,

Jak wam przeszkadza kaszel, to włączcie płytę – to jest muzyka na żywo!

– pisali inni.

To nie pierwszy raz, gdy widownia Konkursu Chopinowskiego zwraca uwagę na pewne niedociągnięcia. Wcześniej internauci narzekali m.in. na to, że pianiści zmuszeni są pić wprost z butelek czy skrzypiące krzesła (szczególnie te na których siedzi jury).

Niektórzy widzowie zwrócili też uwagę na sposób realizacji transmisji. Prosili organizatorów, by kamera nie zbliżała się zbyt mocno do pianistów i nie pokazywała ich stresu przed występem.

Nie róbcie z tego Big Brothera – oddalcie kamerę, niech uczestnicy mają spokój. To konkurs, nie thriller!

– sugerowali komentujący.

Kim jest Antoni Kłeczek?

Antoni Kłeczek ma 19 lat i pochodzi z muzykalnej rodziny. Urodził się w 2006 roku w Viennie (stan Wirginia, USA), ale od kilku lat mieszka i studiuje w Polsce – na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie wybitnego pianisty prof. Piotra Palecznego.

Pierwsze lekcje fortepianu rozpoczął, gdy miał zaledwie pięć lat. Dziś ma na koncie liczne nagrody – m.in. I miejsce w Konkursie Chopinowskim w Hanowerze oraz II miejsce w Konkursie Fundacji Kościuszkowskiej w Waszyngtonie. Występował z orkiestrami w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, a jego talent doceniają zarówno pedagodzy, jak i słuchacze.

Choć tym razem uwagę części internautów przyciągnęła kaszląca widownia, jedno jest pewne – młody pianista zaprezentował ogromny talent i klasę. Konkurs Chopinowski dopiero się rozkręca, a przed nami jeszcze wiele emocji i – miejmy nadzieję – mniej hałasu z sali koncertowej.

