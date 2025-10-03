Poruszający gest Karola i Marty Nawrockich wobec uczestników konkursu chopinowskiego

W Warszawie rozpoczęła się XIX edycja prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

W inauguracji wzięli udział politycy i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, a para prezydencka zdecydowała się na wyjątkowy gest.

Koncert otworzyli zwycięzcy poprzednich edycji, prezentując bogaty program muzyki klasycznej.

W czwartek (2 października) wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Wśród osób ze świata polityki, które wzięły udział w wydarzeniu byli m.in. marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wraz z mężem Janem Kidawą-Błońskim, jak również przedstawiciele kancelarii prezydenta: Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker z małżonką, Sekretarz Stanu – Szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz oraz Podsekretarz Stanu – Rzecznik Prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, a także Sekretarz Stanu, Wojciech Kolarski.

Chociaż w inauguracji wydarzenia nie wzięła udziału para prezydencka, to Karol Nawrocki i Marta Nawrocka nie zapomnieli o występujących uczestnikach konkursu. Z okazji wydarzenia para prezydencka przekazała kosz kwiatów dla artystów biorących udział w koncercie. To wyjątkowo piękny i poruszający gest.

Konkurs został zainaugurowany przez czworo zwycięzców, którzy wystąpili z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki. W interpretacji Bruce’a Liu (zwycięzcy z 2021 r.) zabrzmiał V Koncert fortepianowy F-dur Camille’a Saint-Saënsa, Julianna Awdiejewa (2010) i Garrick Ohlsson (1970) zagrali natomiast Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę Francisa Poulenca.

W programie znalazł się koncert na 4 fortepiany Johanna Sebastiana Bacha w wykonaniu spotkali się: Julianna Awdiejewa, Bruce Liu, Garrick Ohlsson i Dang Thai Son (1980). Galę rozpoczął Polonez A-dur Fryderyka Chopina w wersji orkiestrowej.

Święto muzyki Chopina potrwa do 23 października

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Polskę reprezentować będą następujące osoby: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także Stany Zjednoczone), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.