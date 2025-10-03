Poruszający gest Karola i Marty Nawrockich wobec uczestników konkursu chopinowskiego

W Warszawie rozpoczęło się piękne święto muzyki. W warszawskiej Filharmonii Narodowej rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Na widowni nie zabrakło ludzi polityki. Pięknym gestem wykazała się też para prezydencka. Co warto zaznaczyć, konkurs odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta Karola Nawrockiego.

Autor: KPRP/Łukasz Błasikiewicz/AP/ X (Twitter)
  • W Warszawie rozpoczęła się XIX edycja prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
  • W inauguracji wzięli udział politycy i przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, a para prezydencka zdecydowała się na wyjątkowy gest.
  • Koncert otworzyli zwycięzcy poprzednich edycji, prezentując bogaty program muzyki klasycznej.

W czwartek (2 października) wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Wśród osób ze świata polityki, które wzięły udział w wydarzeniu byli m.in. marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wraz z mężem Janem Kidawą-Błońskim, jak również przedstawiciele kancelarii prezydenta: Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker z małżonką, Sekretarz Stanu – Szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz oraz Podsekretarz Stanu – Rzecznik Prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, a także Sekretarz Stanu, Wojciech Kolarski. 

Chociaż w inauguracji wydarzenia nie wzięła udziału para prezydencka, to Karol Nawrocki i Marta Nawrocka nie zapomnieli o występujących uczestnikach konkursu. Z okazji wydarzenia para prezydencka przekazała kosz kwiatów dla artystów biorących udział w koncercie. To wyjątkowo piękny i poruszający gest.

Konkurs został zainaugurowany przez czworo zwycięzców, którzy wystąpili z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki. W interpretacji Bruce’a Liu (zwycięzcy z 2021 r.) zabrzmiał V Koncert fortepianowy F-dur Camille’a Saint-Saënsa, Julianna Awdiejewa (2010) i Garrick Ohlsson (1970) zagrali natomiast Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę Francisa Poulenca.

W programie znalazł się koncert na 4 fortepiany Johanna Sebastiana Bacha w wykonaniu spotkali się: Julianna Awdiejewa, Bruce Liu, Garrick Ohlsson i Dang Thai Son (1980). Galę rozpoczął Polonez A-dur Fryderyka Chopina w wersji orkiestrowej.

Święto muzyki Chopina potrwa do 23 października

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Polskę reprezentować będą następujące osoby: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także Stany Zjednoczone), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

