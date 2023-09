Joanna Żółkowska ma córkę Paulinę Holtz, z którą grała w "Klanie". Surmaczowa w prawdziwym życiu nie miała męża

Joanna Zółkowska to dla najwierniejszych fanów serialu "Klan" postać kultowa. Początkowo jej rola w telenoweli TVP była raczej marginalna, jednak z czasem mocno się rozrosła. Do historii przeszło jej słynne "absolutnie". Prywatnie Joanna Żółkowska jej mamą inne aktorki znanej z "Klanu" - Pauliny Holtz. Słynna Surmaczowa w "Klanie" w miała dwóch mężów, za to w życiu prywatnym ani jednego. - W instytucji małżeństwa nie ma nic pożytecznego - wyznała kiedyś w wywiadzie cytowanym przez Świat seriali. - Nikt mi się nigdy nie oświadczył... Kiedyś się nawet zastanawiałam, co jest we mnie takiego, teraz tylko mnie to bawi - przekonywała. Przez jakiś czas partnerem Joanny Żółkowskiej był znany reżyser Robert Gliński.

Tak Joanna Żółkowska wygląda po 70-tce. Surmaczowa z "Klanu" zmieniła styl

Mimo że widzowie kojarzą Joannę Żółkowską przede wszystkim z serialu "Klan", to aktorka ma na swoim koncie wiele innych ról. W ostatnich latach pojawiła się m.in. w "Na dobre i na złe" czy "Ojcu Mateuszu". Od czasu początków występów w "Klanie" Joanna Żółkowska wielokrotnie zmieniała swój image. Dziś słynna Surmaczowa z uwielbianej produkcji TVP ma 73 lata. W naszej galerii pod tekstem prezentujemy, jak zmieniała się Joanna Żółkowska i jak wygląda po 70-tce. Widać, że aktorka nadal jest pełna energii!

