Świat muzyki w szoku! Śmierć "ikony" gatunku w cieniu skandalu. "Zbrukał swoją legendę"

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-04-10 14:23

Lance Taylor, szerzej znany jako Afrika Bambaataa, uchodził za prawdziwą legendę i jednego z pionierów muzyki hip-hop. Muzyk, który odszedł w wieku 68 lat, współpracował z takimi ikonami gatunku jak między innymi Ice Cube, Ice-T, Big Boi i Fat Joe, ale też muzykami innych gatunków, na przykład "królem" Jamesem Brownem. Niestety - wielki skandal położył się cieniem na jego dokonaniach muzycznych.

Nie żyje Afrika Bambaataa, "ojciec chrzestny" hip-hopu

Afrika Bambaataa, czyli Lance Taylor, urodził się 17 kwietnia 1957 roku w Nowym Jorku. Korzenie Amerykanina to Jamajka i Barbados, nic więc dziwnego, że te wpływy były bardzo wyraźne w jego muzyce. Angażował się też społecznie, zwłaszcza w równościowych ruchach na rzecz czarnoskórych w latach '70, co również czuć w jego piosenkach. Był nie tylko raperem, ale też wszechstronnym artystą - wokalistą, kompozytorem, ale też organizatorem widowisk - podczas tras koncertowych łączył nie tylko różne gatunki muzyczne - w tym funk i elektro, ale także różnych artystów - tancerzy, performerów i modę.

Jego największym hitem okazał się pierwszy album i pochodzący z niego tytułowy utwór "Planet Rock" z 1986 roku, który dotarł na 4 miejsce listy Billboardu. W karierze wydał kilkanaście albumów w różnych rolach i składach.

Śmierć w zapomnieniu po skandalu z handlem dziećmi

Choć początek kariery dla Afrika Bambaataa wyglądał niesamowicie i współpracowało z nim wielu największych, jego artystyczny wkład został przyćmiony przez skandale, w tym zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego i handlu dziećmi. Pierwsze doniesienia na ten temat dało się słyszeć już w latach 80. i 90., ale to w 2016 skandal wybuchł z całą siłą i złamał jego karierę na zawsze.

To właśnie w 2016 inny raper i były współpracownik, Ronald Savage, wytoczył Lance'owi Taylor'owi sprawę, w której oskarżył go o wykorzystanie seksualne w wieku 12 lat. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach - to była zaledwie iskra, która wywołała pożar. Kolejne ofiary wychodziły na światło dzienne. Muzyk, choć początkowo zaprzeczał wszystkiemu, ostatecznie przegrał jedną ze spraw, a do innych zarzutów częściowo się przyznał.

Afrika Bambaataa: data, miejsce i przyczyna śmierci

Afrika Bambaataa zmarł w wieku 68 lat w Pensylwanii, w nocy z czwartku 9 na piątek 10 kwietnia 2026 roku. Przyczyną zgonu były powikłania po nowotworze.

Zgon miał nastąpić około 3 nad ranem - jak podał serwis "TMZ".

Zobacz również: Oki wydał EP-kę, a na niej Machine Gun Kelly! Raper zagra na Open'er Festival 2026

Finał "The Boys" wkurzy widzów. Jessie T. Usher (A-Train) i Karen Fukuhara (Kimiko) o 5. sezonie | Wywiady ESKA
