Światowa gwiazda odwiedza znanego polskiego chirurga. Zwykłe Polki raczej nie mają szans

Krzysztof Gojdź to chyba najbardziej rozpoznawalny chirurg plastyczny w Polsce. Przez lata mogliśmy oglądać go na ekranach telewizorów, gdzie przybliżał tajniki medycyny estetycznej i poprawiał urodę "zwykłych" Polek. Wielu z nich przywracał wiarę w siebie, usuwając znienawidzone mankamenty. Uśmiechnięty lekarz zaskarbił sobie też sympatię polskich gwiazd i celebrytów, którzy chętnie korzystali z jego usług, a jeśli nawet nie poprawiały się u niego, to z chęcią fotografowały się z nim na ściankach. Lekarz jest w ciepłych relacjach między innymi z Katarzyną Warnke czy Magdą Gessler.

Lana del Rey i Krzysztof Gojdź. Co ich łączy?

Kilka lat temu popularny chirurg postanowił rozwijając swoją karierę medyczną w Stanach Zjednoczonych. jego kliniki rosną tam jak grzyby po deszczu i cieszą się coraz większym uznaniem. Stałymi klientkami jego salonu w Miami są Paris Hilton i Kris Jenner. Efekty ich wizyt, zwłaszcza dziedziczki fortuny Hiltonów, można często podziwiać na oficjalnym profilu dra Chrisa na Instagramie. Ostatnio zaskoczył jednak wszystkich przyjacielską fotką z Laną del Ray. Okazuje się, że od jakiegoś czasu gwiazda regularnie korzysta z usług lekarza, jednak nie ingeruje nadmiernie swoją urodę, a jedynie pielęgnuje ją z niezwykłą starannością. Zapytany przez Pudelka chirurg zaradził, co łączy go z wielką gwiazda muzyki. - Z Laną Del Rey znamy się i uwielbiamy prywatnie od kilku miesięcy - przyznał w rozmowie. Dodał także, że Lana jest tak piękna, że nie potrzebuje żadnych zabiegów chirurgicznych, bo i tak wygląda zjawiskowo.

Hit z kliniki Gojdzia - nie dla każdego!

I to nie dlatego, żeby sympatyczny lekarz przebierał w klientkach. Chodzi o to, że statystycznych Polek i Polaków raczej nie stać pielęgnację urody w jego klinikach. Przy okazji rozmowy z pudelkiem Gojdź zdradził, ile kosztuje jeden z najpopularniejszych obecnie zabiegów. I chyba możemy tylko pomarzyć. Hitem są teraz zabiegi z wykorzystaniem komórek macierzystych pobieranych od młodych kobiet. Koszt jednego waha się pomiędzy 5- 20 tys. dolarów. Zazwyczaj potrzeba trzech sesji. Taka mała fortunka. Dobrze, ze Polki są z natury piękne.

