Poruszający wpis Małgorzaty Kożuchowskiej w Święto Niepodległości

W Święto Niepodległości wielu celebrytów pamięta o Polsce i czuje nagły przypływ patriotyzmu. W taki dzień nie mogła milczeć Małgorzata Kożuchowska, która nosi Polskę w sercu nie tylko 11 listopada. Była gwiazda "M jak miłość" w Święto Niepodległości wrzuciła na Instagrama okraszony pięknymi zdjęciami wpis, który błyskawicznie poruszył całą Polskę. Na daleki plan w takim momencie zeszły podziały polityczne wśród fanów aktorki. - Moja Ojczyzna! Niepodległa! Wolna! Kocham ją! Szanuję! Troszczę się i dbam o nią, czasem się o nią martwię, czasem boli. Jak to w miłości… tu są moje korzenie, moja historia, moje życie. #ojczyzna #polska #niepodległość #wolność - napisała Małgorzata Kożuchowska, która niedawno podpadła rzeszy internatów tym, że w dniu Marszu Miliona Serc wybrała się na wyścigi konne. Tym razem jednak jej wpis wzbudził niezwykle pozytywne emocje u ludzi o różnych sympatiach politycznych - od prawa do lewa. Bo przecież Święto Niepodległości jest świętem wszystkich Polaków.

Małgorzata Kożuchowska w Święto Niepodległości łączy Polaków miłością do Ojczyzny

Małgorzata Kożuchowska cztery tygodnie temu spełniła swój obywatelski obowiązek i zagłosowała w wyborach parlamentarnych. Teraz - w pierwsze Święto Niepodległości po wyborczej niedzieli, 15 października - aktorka połączyła Polaków miłością do Ojczyzny. Jak zawsze wspaniały post, mądry ,spokojny, szczery, pełen miłości", "Piękne słowa. Polska najpiękniejsza", "Super jestes Gosia, nie zmieniaj sie", "Ogromny szacunek pani Małgorzato za te piękne słowa. To rzadkość w świecie celebryckim", "Piękny, mądry post", "Piękne i wzruszające słowa" - pisali zachwyceni internauci. Nie ma wątpliwości, że w Święto Niepodległości to Małgorzata Kożuchowska wygrała internety!

