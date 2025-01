Nocna wiadomość od prezesa TVP! Jeden artysta został doceniony szczególnie. Nie był to Bryan Adams!

W trakcie imprezy Sylwester z Dwójką roiło się od wielkich gwiazd. Na scenie ustawionej na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpili m.in.: Majka Jeżowska, Małgorzata Ostrowska Michał Wiśniewski, Michał Szpak, Tatiana Okupnik, Natasza Urbańska, Lanberry, Afromental, Andrzej Piaseczny i Piotr Kupicha z grupą Feel. Wisienką na torcie był Bryan Adams, którego TVP udało się ściągnąć na sylwestrowy koncert. W nocy - na gorąco - pojawiały się w sieci wiadomości od prezesa TVP. Tomasz Sygut nie krył swojego zadowolenia.

Zrobiliśmy to! To była ciężka praca dziesiątek osób. Wszystkim podziękuję osobiście. Z taką ekipą możemy przenosić góry! A dzisiaj?! A dzisiaj jestem mega szczęśliwy! No i mamy Nowy Rok. PS a na Stadionie Śląskim bawiło się prawie 40 tysięcy osób